Sunday, 24 March 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان.. والمقاومة تستهدف القبة الحديدية

3/23/2024 11:52:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 3 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على بلدات بجنوب لبنان في حين قالت المقاومة اللبنانية إنها استهدفت بالمسيرات منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية المعروفة بــ "القبة الحديدية".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان) أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات متتالية على بلدات عيتا الشعب والناقورة والخيام وكفركلا.
وأضافت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بقذائف المدفعية أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية ومنطقة وادي السلوقي.
وفي المقابل نقلت الوكالة اللبنانية عن المقاومة أنها شنت هجوما جويا ‏بمسيرتين على منصتين للقبة الحديدية لجيش الاحتلال في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي "وأصابت أهدافها بدقة".
وأضافت أن عناصر المقاومة استهدفوا ثكنة راميم ومواقع المالكية وبياض بليدا والرادار التابعة للاحتلال وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ المباشرة وقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
من الجدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي مواجهات يومية بين قوات الاحتلال والمقاومة اللبنانية. (النهاية) ك ب ش / ه س ص

MENAFN23032024000071011013ID1108014153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث