قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان.. والمقاومة تستهدف القبة الحديدية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 3 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على بلدات بجنوب لبنان في حين قالت المقاومة اللبنانية إنها استهدفت بالمسيرات منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية المعروفة بــ "القبة الحديدية".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان) أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات متتالية على بلدات عيتا الشعب والناقورة والخيام وكفركلا.
وأضافت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بقذائف المدفعية أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية ومنطقة وادي السلوقي.
وفي المقابل نقلت الوكالة اللبنانية عن المقاومة أنها شنت هجوما جويا بمسيرتين على منصتين للقبة الحديدية لجيش الاحتلال في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي "وأصابت أهدافها بدقة".
وأضافت أن عناصر المقاومة استهدفوا ثكنة راميم ومواقع المالكية وبياض بليدا والرادار التابعة للاحتلال وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ المباشرة وقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
من الجدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي مواجهات يومية بين قوات الاحتلال والمقاومة اللبنانية. (النهاية) ك ب ش / ه س ص
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