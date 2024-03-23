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وزير (الشؤون الاجتماعية) يعلن إطلاق الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين

3/23/2024 11:52:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح عن إطلاق الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين وذلك تماشيا مع الدور الانساني لدولة الكويت وتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بأهمية توطين العمل الخيري داخل البلاد.
وقال الشيخ فراس الصباح في كلمة لتلفزيون الكويت اليوم السبت بهذه المناسبة "إننا في نفحات هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء وبعون الله وتوفيقه نعلن انطلاق الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين فزعتكم فرحة لهم للعام الثاني على التوالي".
وأضاف أن الحملة ستنطلق بعد غد الاثنين الموافق 15 رمضان بالتعاون مع وزارة الاعلام ووزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.
وأشار الى أن هذا العمل سيقدم من جديد صورة مشرفة للعمل الخيري داخل البلاد وما جبل عليه الشعب الكويتي من حب عمل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين وتخفيف همومهم التي أثقلتها الديون ورسم ابتسامة وفرحة على وجوه العديد من الاسر الكويتية التي بحاجة إلى مد يد العون والمساعدة.
وأكد الوزير أن تفريج كربة الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون لها فضل وأجر عظيم والتي يجوز فيها التبرع بأموال الزكاة خاصة أنها تستهدف العديد من الفئات المستحقة.
ودعا الجهات المانحة في القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية وكذلك جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات والافراد إلى المشاركة في هذه الحملة ومنح أمل جديد وبداية جديدة للغارمين سيكون ثوابها عظيما في هذا الشهر الكريم. (النهاية)

م ذ / أ م ح




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