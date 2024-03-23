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مقاتلات تركية تجري تدريبات جوية في الأجواء الدولية بالمتوسط

3/23/2024 11:52:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 23 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت ان سلاحها الجوي أجرى تدريبات عسكرية في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط.
وذكرت الوزارة في بيان أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي أقعلت من مختلف القواعد الجوية في تاريخ 21 مارس الجاري وأجرت تدريبات جوية في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط جنوب جزيرة قبرص.
واوضحت ان المناورات تهدف إلى تقييم جاهزية القيادات والوحدات والمقاتلات التابعة للقوات الجوية وتطوير القدرات المشتركة.(النهاية)

ط ا / ف ا س



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