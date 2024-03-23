مقاتلات تركية تجري تدريبات جوية في الأجواء الدولية بالمتوسط

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 23 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت ان سلاحها الجوي أجرى تدريبات عسكرية في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط.
وذكرت الوزارة في بيان أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي أقعلت من مختلف القواعد الجوية في تاريخ 21 مارس الجاري وأجرت تدريبات جوية في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط جنوب جزيرة قبرص.
واوضحت ان المناورات تهدف إلى تقييم جاهزية القيادات والوحدات والمقاتلات التابعة للقوات الجوية وتطوير القدرات المشتركة.(النهاية)
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