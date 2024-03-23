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انطلاق البطولة العربية ال34 لكرة الطاولة للأندية في جدة بمشاركة 3 فرق كويتية

3/23/2024 11:52:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت منافسات بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة والتي تستضيفيها مدينة جدة السعودية حتى 28 مارس الجاري بمشاركة 23 فريقا من بينها ثلاثة كويتية هي (الفحيحيل والتضامن) للرجال و(نادي الفتاة) للسيدات.
ويشارك في البطولة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون الفرق ال23 التي تتبع لتسع دول عربية تحت اشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
وقال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة الدكتور سعود السربل في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشاركة الاندية الكويتية في البطولة العربية تعد دعما كبيرا للمشاركين كونها تضم نخبة أبطال كرة الطاولة عربيا.
وأعرب الدكتور السربل عن امله بأن يتمكن لاعبي الاندية الكويتية من الفوز والتتويج بالبطولة وتقديم مستوى كبير يعود النفع على رياضة كرة الطاولة الكويتية.
ونوه بتاريخ كرة الطاولة الكويتية الحافل خليجيا وعربيا معربا عن أمله في ان يحظى المشاركون الكويتيون بالفائدة المرجوة واكتساب الخبرة التي تعطي إضافة لرياضة كرة الطاولة محليا.
وأشار الى لاعبات نادي الفتاة المشاركات في البطولة وما يقدمونه من مستويات تستحق الاشادة والدعم لافتا الى حرص اتحاد كرة الطاولة على دعم وتطوير الفئات السنية بشكل يعود بالنفع على مستقبل رياضة كرة الطاولة الكويتية.
وتشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هي (الفحيحيل - التضامن) من الكويت و(الاتحاد - الاهلي - الشباب) من السعودية و(إنبي) من مصر و(السليمانية - الجيش الرياضي) من العراق و(العربي - قطر) من قطر و(المكي - الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار - البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات تشارك 8 أندية (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك - بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
ويلعب التضامن الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (إنبي) المصري و(الاقصى عبطرة) السوداني فيما يلعب (الفحيحيل) في المجموعة الرابعة الى جانب (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي و(الاهلي) السعودي.
من جهته يلعب (نادي الفتاة) في المجموعة الثانية الى جانب (الزمالك) المصري و(البصرة) العراقي و(حمادة) الاردني.
وتقام اليوم وحتى يوم الاثنين منافسات الادوار الابتدائية لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات في حين سيقام يوم الثلاثاء الدور نصف النهائي للسيدات وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن لهن كما يشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال.
وسيقام يوم الاربعاء نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها يوم الخميس المقبل بإقامة نهائي فئة الرجال. (النهاية) ف ن / ر ج

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