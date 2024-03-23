انطلاق البطولة العربية ال34 لكرة الطاولة للأندية في جدة بمشاركة 3 فرق كويتية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت منافسات بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة والتي تستضيفيها مدينة جدة السعودية حتى 28 مارس الجاري بمشاركة 23 فريقا من بينها ثلاثة كويتية هي (الفحيحيل والتضامن) للرجال و(نادي الفتاة) للسيدات.
ويشارك في البطولة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون الفرق ال23 التي تتبع لتسع دول عربية تحت اشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة.
وقال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة الدكتور سعود السربل في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشاركة الاندية الكويتية في البطولة العربية تعد دعما كبيرا للمشاركين كونها تضم نخبة أبطال كرة الطاولة عربيا.
وأعرب الدكتور السربل عن امله بأن يتمكن لاعبي الاندية الكويتية من الفوز والتتويج بالبطولة وتقديم مستوى كبير يعود النفع على رياضة كرة الطاولة الكويتية.
ونوه بتاريخ كرة الطاولة الكويتية الحافل خليجيا وعربيا معربا عن أمله في ان يحظى المشاركون الكويتيون بالفائدة المرجوة واكتساب الخبرة التي تعطي إضافة لرياضة كرة الطاولة محليا.
وأشار الى لاعبات نادي الفتاة المشاركات في البطولة وما يقدمونه من مستويات تستحق الاشادة والدعم لافتا الى حرص اتحاد كرة الطاولة على دعم وتطوير الفئات السنية بشكل يعود بالنفع على مستقبل رياضة كرة الطاولة الكويتية.
وتشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هي (الفحيحيل - التضامن) من الكويت و(الاتحاد - الاهلي - الشباب) من السعودية و(إنبي) من مصر و(السليمانية - الجيش الرياضي) من العراق و(العربي - قطر) من قطر و(المكي - الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار - البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات تشارك 8 أندية (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك - بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
ويلعب التضامن الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (إنبي) المصري و(الاقصى عبطرة) السوداني فيما يلعب (الفحيحيل) في المجموعة الرابعة الى جانب (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي و(الاهلي) السعودي.
من جهته يلعب (نادي الفتاة) في المجموعة الثانية الى جانب (الزمالك) المصري و(البصرة) العراقي و(حمادة) الاردني.
وتقام اليوم وحتى يوم الاثنين منافسات الادوار الابتدائية لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات في حين سيقام يوم الثلاثاء الدور نصف النهائي للسيدات وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن لهن كما يشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال.
وسيقام يوم الاربعاء نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها يوم الخميس المقبل بإقامة نهائي فئة الرجال. (النهاية) ف ن / ر ج
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