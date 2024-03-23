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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/23/2024 11:52:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح يعلن إطلاق الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين وذلك تماشيا مع الدور الانساني لدولة الكويت وتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بأهمية توطين العمل الخيري داخل البلاد.

الكويت - لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية تعلن أن عدد ضحايا الهجوم الذي وقع على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو امس الجمعة ارتفع إلى 133 قتيلا. (النهاية) ر ج

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