موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح يعلن إطلاق الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين وذلك تماشيا مع الدور الانساني لدولة الكويت وتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بأهمية توطين العمل الخيري داخل البلاد.
الكويت - لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية تعلن أن عدد ضحايا الهجوم الذي وقع على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو امس الجمعة ارتفع إلى 133 قتيلا. (النهاية) ر ج
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