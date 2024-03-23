وزير الدفاع يلتقي رئيس باكستان ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في القصر الرئاسي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، حيث قام رئيس باكستان بمنح وزير الدفاع أعلى وسام مدني في باكستان (نيشان باكستان)؛ وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعبر وزير الدفاع عن شكره بمنحه الوسام، مؤكدًا عمق تاريخ وعلاقات البلدين، ومشيدًا بشراكتهما الإستراتيجية.
عقب ذلك عقد وزير الدفاع ورئيس باكستان لقاءً ثنائيًا، جرى فيه استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
وكان وزير الدفاع قد شهد بميدان العرض العسكري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مراسم الاحتفال بيوم باكستان بصفتها ضيف شرف لهذا الاحتفال، واطلع على العرض العسكري والفعاليات المصاحبة
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