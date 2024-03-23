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وزير الدفاع يلتقي رئيس باكستان ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين - جريدة الوطن السعودية

3/23/2024 11:51:41 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في القصر الرئاسي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، حيث قام رئيس باكستان بمنح وزير الدفاع أعلى وسام مدني في باكستان (نيشان باكستان)؛ وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعبر وزير الدفاع عن شكره بمنحه الوسام، مؤكدًا عمق تاريخ وعلاقات البلدين، ومشيدًا بشراكتهما الإستراتيجية.
عقب ذلك عقد وزير الدفاع ورئيس باكستان لقاءً ثنائيًا، جرى فيه استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
وكان وزير الدفاع قد شهد بميدان العرض العسكري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مراسم الاحتفال بيوم باكستان بصفتها ضيف شرف لهذا الاحتفال، واطلع على العرض العسكري والفعاليات المصاحبة

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