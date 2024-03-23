في المجاردة.. 30 دقيقة لتفصيل الثوب

(MENAFN
- Al Watan) اشتهر شارع الخياطين شرق محافظة المجاردة بالسرعة في التفصيل، حيث لا يستغرق وقت تفصيل الثوب أكثر من 30 دقيقة في الأيام العادية، وفي هذه الأيام ومع زحمة شهر رمضان وطلب الحصول على ملابس العيد قد يتأخر إلى 3 ساعات فقط.
واشتهر هذا الشارع على مستوى منطقة عسير، حيث يأتون لمحلات الخياطة به من كافة محافظات المنطقة.
يقول الخياط الباكستاني خورشيد إنه في الأيام العادية يأتي الزبون ويطلب ثوبا ويقول إنه يريده مستعجلا، فنقوم بأخذ المقاسات ونقول له اذهب لتناول وجبة العشاء وبعدها تلاقي ثوبك جاهزا، وهذا ما يحدث بالفعل.
وأضاف بأن الخياطة تكون بنفس جودة الخياطة العادية ((غير المستعجلة))، ولا يعني أن تكون مستعجلة أن تكون سيئة أو رديئة أبدا، وأوضح خورشيد أنه في هذه الأيام يكثر الطلب على الملابس، وقد نتأخر بسبب ضغط العمل إلى حدود 3 ساعات فقط، ويكون الثوب جاهزا، أما الخياط فهد فقال إنه في الأيام العادية تستغرق خياطة الثوب من 30 إلى 45 دقيقة فقط وبجودة عالية.
MENAFN23032024000089011017ID1108014119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.