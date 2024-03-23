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في المجاردة.. 30 دقيقة لتفصيل الثوب

3/23/2024 11:51:28 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتهر شارع الخياطين شرق محافظة المجاردة بالسرعة في التفصيل، حيث لا يستغرق وقت تفصيل الثوب أكثر من 30 دقيقة في الأيام العادية، وفي هذه الأيام ومع زحمة شهر رمضان وطلب الحصول على ملابس العيد قد يتأخر إلى 3 ساعات فقط.
واشتهر هذا الشارع على مستوى منطقة عسير، حيث يأتون لمحلات الخياطة به من كافة محافظات المنطقة.
يقول الخياط الباكستاني خورشيد إنه في الأيام العادية يأتي الزبون ويطلب ثوبا ويقول إنه يريده مستعجلا، فنقوم بأخذ المقاسات ونقول له اذهب لتناول وجبة العشاء وبعدها تلاقي ثوبك جاهزا، وهذا ما يحدث بالفعل.
وأضاف بأن الخياطة تكون بنفس جودة الخياطة العادية ((غير المستعجلة))، ولا يعني أن تكون مستعجلة أن تكون سيئة أو رديئة أبدا، وأوضح خورشيد أنه في هذه الأيام يكثر الطلب على الملابس، وقد نتأخر بسبب ضغط العمل إلى حدود 3 ساعات فقط، ويكون الثوب جاهزا، أما الخياط فهد فقال إنه في الأيام العادية تستغرق خياطة الثوب من 30 إلى 45 دقيقة فقط وبجودة عالية.

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