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إلغاء ودية روسيا والباراغواي بعد هجوم موسكو

3/23/2024 11:50:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألغيت المباراة الودية بين روسيا والباراغواي المقررة الإثنين في موسكو، عقب الهجوم المسلّح في كراسنوغورسك إحدى ضواحي العاصمة بحسب ما أعلن السبت الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في قاعة للحفلات إلى 93 قتيلاً، على ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية محذّرة من أن هذا العدد قد يرتفع أكثر

قال الاتحاد الروسي للعبة في بيان "بسبب الهجوم.. قرر الاتحادان الروسي والباراغوياني إلغاء المباراة الودية".

وبحسب المصدر عينه، فإن المباراة التي كانت مقررة على ملعب دينامو في موسكو، قد تقام في موعد لاحق. وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلغاء جميع الأحداث العامة نهاية هذا الأسبوع.

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