رودريغو: لجأت إلى طبيب نفسي للتعامل مع جماهير ريال مدريد

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال الجناح البالغ من العمر "23 عاما" في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: الوقت يمر بسرعة، وأنا سعيد وحزين في نفس الوقت، لأن كل شيء سينتهي قريبا، علينا أن نكون أكثر تركيزا وأن نعمل بجد أكبر لصنع التاريخ، هناك أوقات أكتشف فيها أنني لم أعد الأصغر في الفريق، لكن يمكنني القول إنني سعيد بهذه التجربة.

وتحدث رودريغو عما يعنيه اللعب لريال مدريد ومنتخب البرازيل: ألعب للمنتخب الوطني وأكبر ناد في العالم، علي تحمل الضغوط، ولن أقبل أبدا الخسارة لأن هذه هي عقلية ريال مدريد والبرازيل، أفكر دائما في الفوز.

وبعدما تلقى الكثير من الانتقادات من جماهير النادي الأبيض ووسائل الإعلام في الفترة الماضية، تحدث المهاجم عن كيفية التعامل مع الأمر، موضحا: أحاول ألا أقلق بشأن ما سيقوله الناس، نحن بحاجة إلى توخي الحذر مع صحتنا العقلية، أنصح الجميع، وليس فقط اللاعبين، بالعثور على طبيب نفسي، لقد بدأت في مارس من العام الماضي، نصحني والدي بذلك، وأدركت فيما بعد أن الطبيب النفسي ساعدني جدا.