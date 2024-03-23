Sunday, 24 March 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأولمبي يقلب تأخره لفوز كبير على تايلند في غرب آسيا

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما. على نظيره المنتخب التايلندي بنتيجة 3-1 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد نادي الفتح في مدينة الإحساء السعودية، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة.
وافتتح المنتخب التايلندي التسجيل عن طريق لاعبه ثانادول كاوسارات بالدقيقة 23، لكن مهند ابو طه أدرك التعادل بالدقيقة 32، وأكد عارف الحاج التفوق الأردني بالهدف الثاني عند الدقيقة 37، وأضاف رزق بني هاني الهدف الثالث بالدقيقة 52،
وسيكون المنتخب الوطني على موعد يوم الثلاثاء المقبل في ختام المسابقة،مع المنتخب العراقي الذي تخطى المنتخب الإماراتي بفارق الركلات الترجيح، لتحديد المركزين الخامس والسادس.

MENAFN23032024000072011014ID1108014116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث