الأولمبي يقلب تأخره لفوز كبير على تايلند في غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان-الغد- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما. على نظيره المنتخب التايلندي بنتيجة 3-1 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد نادي الفتح في مدينة الإحساء السعودية، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة.
وافتتح المنتخب التايلندي التسجيل عن طريق لاعبه ثانادول كاوسارات بالدقيقة 23، لكن مهند ابو طه أدرك التعادل بالدقيقة 32، وأكد عارف الحاج التفوق الأردني بالهدف الثاني عند الدقيقة 37، وأضاف رزق بني هاني الهدف الثالث بالدقيقة 52،
وسيكون المنتخب الوطني على موعد يوم الثلاثاء المقبل في ختام المسابقة،مع المنتخب العراقي الذي تخطى المنتخب الإماراتي بفارق الركلات الترجيح، لتحديد المركزين الخامس والسادس.
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