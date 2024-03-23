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لونين ينال ثقة ريال مدريد.. ولابورتا يرفض ضم نجوم كبيرة

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على تجديد عقد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي خلال الموسم الحالي.
وأصبح أندري لونين، الحارس الأساسي للميرنجي في الموسم الحالي، عقب إصابة تيبو كورتوا، وتفوقه على كيبا أريزابالاجا.
ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025، ما يمنحه الحق في التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حسابه بشبكة "إكس": "يعتقد مجلس إدارة ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني أن أندريه لونين ما يزال يتمتع بإمكانات هائلة، ويمكنه التطور أكثر في السنوات المقبلة".
وأضاف رومانو: "لهذا السبب قام ريال مدريد بإعداد عرض لتوقيع عقد جديد مع لونين، كما أنهم سيصرون على بقائه".
يذكر أن تيبو كورتوا تعرض لإصابة جديدة مؤخرا، ستمنعه من المشاركة في المباريات حتى الصيف المقبل.
لابورتا ينتقد ريال مدريد
وجه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، هجوما ضد ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بسبب موقفهما من الحكام وقضية نيجريرا.
وسئل لابوتا كيف يقيم موقف ريال مدريد من الحكام، وأجاب في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية": "ما زلت غاضبًا لأن ما تفعله قناة ريال مدريد أمر مخزٍ. أعتقد أنه يجب أن يتدخل المسؤولون، لأن هناك محاولة للتأثير على الحكام كل أسبوع، وبشكل مستمر".
وأضاف: "لقد أعلنت لجنة الحكام رفضها للأمر.. يجب أن يدرسوا القضية الآن. تخيل لو أن برشلونة من يفعل ذلك طوال اليوم، لكان قد تم تجريمنا ومعاقبتنا منذ زمن".
وتابع: "أعتقد أن ما يحدث من ريال مدريد يستحق عقوبة مثالية. أنا غير موافق على كيفية تصرف قناتهم في هذا الموضوع، لأن ذلك يمكن أن يجعل المنافسة مغشوشة".
وأكمل: "إذا لم تتخذ إجراءات ضدهم، يمكن أن يشوهوا المنافسة. سبق أن قلت ذلك بالفعل، لكنهم لا يتوقفون".
وسئل لابورتا كيف هي العلاقة مع فلورنتينو بيريز الآن، وأجاب: "في الوقت الحالي، ليس لدينا علاقة جيدة مع ريال. لأنه تدخل في قضية نيجريرا، وما يفعله هو انحراف".
وأردف: "لقد طلب تمديد التحقيق في القضية. ما قاله برشلونة هو الحقيقة، والاتهامات المتناقضة التي تم إطلاقها لا يمكن إثباتها بأي وسيلة، لأنها غير موجودة".
واستطرد: "لقد كانت مجرد استشارات تحكيمية فنية وتقارير ومقاطع فيديو تم تقديمها كدليل. وهم (ريال مدريد) يتدخلون هناك في القضية ويريدون أن يبقى هذا الأمر حيًا ليتمكنوا من قول ما يروجون له بطريقة ما".
واختتم: "إنهم يريدون إثبات أن البارسا من يحاول التأثير على الحكام، بينما هم من يقومون بذلك. وهذه اللعبة المزدوجة التي يقومون بها وأنا لا أراها صحيحة".
من جهة ثانية، ردّ لابورتا على الأنباء التي ربطت النادي الكتالوني بضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
وسئل لابورتا، عمان إذا كان النادي قادرا على إبرام بعض الصفقات القوية، فأجاب: "لا نرى أن ذلك ضروريا، لكن ستكون هناك بعض التعديلات".
وعندما سئل عن هالاند قال: "أنتم تخلطون بين اللاعب الإعلامي، واللاعب الذي يتناسب مع الفريق.. سيتم إضافة لاعب أو لاعبين إلى الفريق وسيكونان جزءًا من الفريق".
وأضاف: "إن لاعبين مثل لامين يامال، وليفاندوفسكي، وجواو فيليكس، وفيران، ورافينيا يقدمون أداءً قويًا ويساهمون دائمًا في مساعدة الفريق".
وتابع: "بعد ذلك لدينا روكي الذي يتواجد الآن في عملية الانسجام مثل جميع البرازيليين الذين يأتون لأوروبا. إنه رائع ولديه موهبة إحراز الأهداف، ويتحرك بشكل جيد وسيساعد ليفاندوفسكي".
وختم: "لا أرى الحاجة لإجراء استثمار يمكن أن يشوه ما نقوم ببنائه في برشلونة، وأن يخل التوازن لدينا. في العام المقبل سنعود للحصول على دفعة بعودة جافي مرة أخرى، بالإضافة إلى وجود بيدري ودي يونج".
إلى ذلك، يأمل لابورتا في إطالة إقامة البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو داخل أروقة النادي الكاتالوني، بعد انتهاء مدة استعارتهما.
وتألق اللاعبان هذا الموسم بعد قدوم لاعب الوسط الهجومي فيليكس (24 عاماً) من أتلتيكو مدريد، والظهير كانسيلو (29 عاماً) من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.
وقال لابورتا: "أعتقد أنهما سيبقيان. آمل ألا يعترض أتلتيكو مدريد على بقاء جواو فيليكس معنا، ولا أعتقد أن سيتي سيقوم بهذا الأمر".
تابع لابورتا الذي يحتل فريقه راهناً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق كبير يبلغ 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر، قبل تسع مراحل من نهاية الموسم "لدينا وكيل يعمل الآن على هذه المسألة، جورجي منديش، ويعرف نيتنا بالاستمرار مع اللاعبين".
وأردف لابورتا "ما لا يمكنني قوله الآن، لأن الأمر سيعتمد كثيراً على المبالغ، هو ما إذا كنا سنتعاقد معهما نهائياً أو سنمدّد الإعارة".
تشافي يستعين بنجل رونالدينيو
تواصل أكاديمية برشلونة إفراز أبرز المواهب، وخلال التوقف الدولي الحالية ومع تواجد العديد من اللاعبين رفقة منتخباتهم الوطنية، قرر تشافي هيرنانديز مدرب البرسا، تصعيد عددا من اللاعبين للتدرب مع الفريق الأول.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تواجد بين هؤلاء اللاعبين جواو مينديز، نجل نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو، والذي يعد أحد أبرز الأساطير الذين مروا على تاريخ برشلونة.
ووصل مينديز إلى برشلونة منذ شهور قليلة، ويلعب في مركز المهاجم الصريح ويجيد اللعب بقدمه اليسرى، ويرغب في السير على نهج والده وصنع اسم له في القارة الأوروبية.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
وتغلب برشلونة على أتلتيكو مدريد 3-0 قبل التوقف الدولي، وسيعود لاستئناف المباريات بمواجهة لاس بالماس يوم 30 آذار (مارس) الحالي. -(وكالات)

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