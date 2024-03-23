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الرجبي من دون ملعب.. وهيكلة طموحة للنهوض باللعبة

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تفتقد لعبة الرجبي الأردنية إلى ملعب خاص بها، وذلك بعد إغلاق ملعب جامعة البترا أبوابه أمام إقامة تدريبات ومباريات الأندية والمنتخبات الوطنية، بسبب إعادة التأهيل والصيانة.
ويقول المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في حديثه الخاص لـ"الغد": "نواجه تحديا كبيرا في إيجاد مكان بديل بعد إغلاق ملعب جامعة البترا للصيانة، نأمل في أن يكون هناك تعاونا من المعنيين وإيجاد حل سريع لهذه الأزمة"، مؤكدا تطلعات اتحاد الرجبي إلى تخصيص قطعة أرض له لجلب رعاة واستثمارات لبناء ملعبه الخاص في لعبة الرجبي.
وضمن رؤيته لتطوير رياضة الرجبي على المدى البعيد، أشار خلف: "نريد تأمين ملعب عشبي من ملاعب مدينة الحسين للشباب لاستئناف فعالياتنا بصورة مؤقتة، لكننا نركز على استكمال ملف تخصيص الأراضي لبناء مقر الاتحاد الخاص بنا والبدء في التخطيط للمنشآت الرياضية بحلول الربع الثالث من العام الحالي، على أن يبدأ التمويل والبناء في العام 2025، سعيا إلى إنجاز المرحلة الأولى نهاية العام 2026، على أن تستكمل المرحلتين الثانية والثالثة بحلول نهاية العام 2030 مع تنويع الإيرادات".
وأجرى "الرجبي" إعادة هيكلة جديدة للنهوض باللعبة، في ظل وضع خطط جديدة تندرج ضمن مسارات الأداء العالي لمنتخبات الرجال والسيدات والناشئين، فضلا عن التركيز على رياضة الرجبي غير الاحتكاكية انسجاما مع إطلاق الاتحاد العالمي برنامج "T1" والذي يركز على الرجبي السباعي الأولمبي.
ويستهدف اتحاد الرجبي، تنظيم ثلاث جولات للرجبي غير التلامسي بمشاركة الأندية المحلية، على أن تبدأ الجولة الأولى نهاية الشهر الحالي، في إطار سعي اتحاد الرجبي إلى توسيع قاعدة اللاعبين وخلق فرصة تنافسية أمام الفئات العمرية كافة، لاستكشاف اللعبة وإدراك جزئياتها وقوانينها.
وأكد أبو خلف، توجه الاتحاد لإنشاء أكاديمية خاصة للناشئين، بقوله: "نتطلع إلى إنشاء أكاديمية خاصة للناشئين، بهدف تأسيس نواة المنتخب الوطني الأول للفئة تحت 20 عاما، وهذا المشروع يتصدر قائمة اهتماماتنا للمرحلة المقبلة، خاصة وأنه سيركز على الرجبي غير التلامسي".
وينتظر أن ينظم "الرجبي" بطولة الدوري المحلي صيف العام الحالي، ويعقبها تنظيم النسخة الثانية من بطولة كأس الأردن، فيما سيكون تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، شاهدا على المشاركة الأهم للمنتخب الوطني الأول للرجال في بطولة آسيا – المستوى الثاني، والتي تستضيفها نيبال، ويسبقها تنظيم سلسلة من المعسكرات المحلية والخارجية لإعداد المنتخب الوطني للاستحقاق الآسيوي بأفضل صورة ممكنة.
ورسم "الرجبي" خريطة طريق شاملة له من أجل تطوير ونمو اللعبة، بعدما سارع إلى تحديد أهدافه، التي تنوعت بين الحوكمة وتنمية القدرات وتطوير الرياضة ومستوى الأداء العالي، بحثا عن تحقيق حضور عالمي يفضي إلى دمج قيم الرياضة ورفع مستواها محليا وخارجيا.
ويبحث اتحاد الرجبي، عن تحقيق استدامة مالية تتنوع فيها الإيرادات، مع وضع خطة شاملة للاستدامة المالية بحلول العام 2027، واستكشاف مصادر دخل جديدة لاتحاد الرجبي وتكوين شراكات رعاية مع القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد البرامج وقواعد البيانات وأدوات الاتصال ذات الصلة بالتنظيم الرياضي.
وفي إطار استراتيجية اتحاد الرجبي لتحسين برامج تنمية الشباب والقواعد الشعبية، يستهدف "الرجبي" تطوير برامج الشباب والرجبي الشعبي للوصول إلى المدارس والجامعات والمجتمعات والأندية المحلية، لرفع قاعدة الرجبي إلى ألف ممارس، مع الحفاظ على نسبة 30 في المائة من اللاعبين الشباب وزيادة مشاركة السيدات بالنسبة المئوية نفسها، فضلا عن استضافة البطولات الدولية الكبرى في محافظتي العاصمة والعقبة، لدعم خطط النمو والمساهمة في ترويج الأردن سياحيا.
ويمتلك اتحاد الرجبي أهدافا طموحة، تتبلور في تكريس جهوده لضمان تحقيقها على صعيد المنتخبات، أبرزها اعتلاء منصات التتويج في البطولات العربية والآسيوية والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032، فيما سيكون تحسين تصنيف السيدات وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات المرتقبة لهن، هدفا مشروعا لاتحاد الرجبي أيضا.

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