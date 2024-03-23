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حسم ملفي عموتة وأجندة الموسم ضرورة ملحة

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تأمل الجماهير الأردنية بأن يحسم اتحاد الكرة ملفي المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، وبرمجة جدول مباريات ما تبقى من مرحلة الإياب لدوري المحترفين، وبطولة كأس الأردن بشكل واضح بعد نهاية مباراة منتخب النشامى وضيفه المنتخب الباكستاني ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وما يزال الغموض يكتنف مصير المدير الفني للمنتخب الوطني عموتة، الذي سبق وأن أعلن بعد العودة من كأس آسيا باقتراب موعد رحيله عن منتخب النشامى، من خلال المقابلات التي أجريت معه في بلده المغرب ولغاية آخر تصريح له في عمان، وقبل السفر إلى باكستان، فيما لم يحسم اتحاد الكرة هذا الموضوع بسبب التصريحات غير الواضحة والمبهمة.
ويبدو أن الشارع الرياضي الأردني ليس راضيا عن التصريحات المتكررة للمدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، المتعلقة بإمكانية رحيله عن المنتخب بسبب ظروف خاصة، ما يؤثر على استقرار منظومة المنتخب في رحلة تحقيق الحلم الأردني بالتأهل لمونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخه، وسط دعم غير محدود من اتحاد الكرة الذي يعمل على تأمين طلبات الجهاز الفني المغربي بقيادة عموتة.
يرى الشارع الرياضي، أن اتحاد الكرة مطالب بحسم موضوع استمرار أو رحيل "عموتة"، حيث إن الاستقرار الفني ضروري ومهم في رحلة البحث عن تحقيق إنجاز غير مسبوق آخر في تاريخ الكرة الأردنية، وعدم ترك الموضوع بين تصريحات عموتة وتصريحات الاتحاد الذي سبق وأن أكد أن عموتة باق مع المنتخب، ما تسبب في تناقض التصريحات.
وقدم أكثر من مدرب أردني خلال الفترة السابقة نصيحة لعموتة بعدم استغلال الإنجاز الأردني في بطولة كأس آسيا 2023، في تصريحات لا تخدم مصلحة الكرة الأردنية وعموتة، الذي نال دعما كبيرا من الاتحاد على حساب الأندية خصوصا في فترات التوقف خارج أيام الفيفا، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار الفني للمنتخب لكنها ضربت الاستقرار الفني والإداري لأندية المحترفين، التي أصبحت تعاني من ظروف مالية صعبة.
اما القضية الثانية التي ترنو الجماهير والأندية الأردنية من حسمها سريعا، فهي برمجة ما تبقى من مباريات الدوري والكأس من حيث، أيام وتواريخ إقامة جولات الدوري ومنافسات الكأس، وتحديد نهاية الموسم، في ظل ازدحام الأجندة خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، ما يفرض توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يحق للأندية التمسك بلاعبيها في هذه الفترة، وبعدها تنتظر منتخب النشامى مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجكستان في عمان، يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، وهذا يحتاج إلى فترة توقف جديدة إذا لم يكن الموسم منتهيا.
وتمنى المشجع خالد الحمايدة، أن يحسم اتحاد الكرة موضوع استمرار أو رحيل عموتة مبكرا، والوصول إلى نهاية مسلسل التصريحات المتضاربة بين المدرب واتحاد الكرة، والتي تؤثر على المنتخب ولا تخدم آماله في الوصول للمونديال.
وأضاف: "المدير الفني المحترف لا يتعامل بهذه الطريقة، هناك عقد بين الجانبين وعليه احترامه، ومناقشة الأمر مع الاتحاد وليس عبر التصريحات الإعلامية".
وطالب الاتحاد بوقف التغول على الأندية من خلال فترات التوقف خارج أيام الفيفا، وآخرها التوقف الأخير قبل مواجهتي الباكستان، والسؤال هل تحتاج مواجهة منتخب ضعيف فنيا هذا التوقف حسب رأيه؟.
وأردف: "المطلوب من دائرة المسابقات حسم موضوع نهاية دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن بشكل قطعي، وتقدير ظروف الأندية التي أصبحت لا تحتمل أي توقف جديد غير التوقف الرسمي".
وأكد المتابع للكرة الأردنية أنس سمير، أن الاستقرار الفني يساهم في تعزيز فرصة النشامى بالتأهل للمونديال، ولكن عدم وضوح الرؤية بموضوع استمرار عموتة من عدمه، وعدم حسم برمجة مباريات الموسم، ينعكس سلبيا على آمال المنتخب ويضرب الموسم فنيا وإداريا وماليا.
ويرى، أن إنجاز النشامى القاري يجب أن يكون حافزا للجهاز الفني للمواصلة مع المنتخب وتحقيق حلم التأهل، ولكن في حال إصرار عموتة على إنهاء عقده يجب احترام طلبه وتقدير ظروفه، والبحث السريع عن جهاز فني يقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وعدم العودة للمربع الأول كما حصل بعد عدم التجديد للمدرب العراقي عدنان حمد.

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