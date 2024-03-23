Sunday, 24 March 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العساف: مسؤوليتنا كبيرة أمام اللاعبين.. والميداليات هدفنا في باريس

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - أكثر ما يتعرض لضغوطات في رياضة التايكواندو، هم المديرون الفنيون للمنتخبات الوطنية.
وقبل أي بطولة دولية مهمة حساسة أو لحظات ‏مصيرية في البطولات العالمية والاقليمية، يمر المديرون الفنيون بحالة ترقب وحذر قبل خوض النزالات، وهو الأمر الذي مر به مدير المنتخبات الوطنية فارس العساف، الذي لم ‏تكن طريق لاعبيه في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مفروشة بالورود، بل غلفها مجهود كبير وبطولات تصنيفية صعبة.‏
وسرد العساف في حديثه لـ"الغد" لحظات مهمة سبقت نزالات لاعبي المنتخب ‏الوطني في البطولة الدولية، والتصفيات المؤهلة لأولمبياد 2024.‏
وقال: "لكل بطولة طبيعتها الخاصة وظروفها، ونحاول دائما أن نبعد لاعبي المنتخب الوطني عن أي توتر ‏وقلق، ونوصي بأن يضبطوا أعصابهم قبل النزالات، وأن تكون ثقتهم بأنفسهم عالية جدا، والحمد لله، اللاعبون على قدر المسؤولية، ‏وأول من يتواصل معنا هم أهالي اللاعبين للاطمئنان على أبنائهم، حيث يقع على عاتق الجهاز الفني مسؤوليات كبيرة، فاللاعبون هم أبناؤنا ‏وعائلاتنا، وسلامتهم أهم شيء لنا".
وأضاف: "في بطولات عديدة، لم أشرك اللاعبين للحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم لأذى ‏خصوصا اذا كانوا مصابين، ونخضعهم لأكثر من فحص طبي للتأكد من تعافيهم بالشكل المطلوب، وكل هذه الأمور تؤدي إلى ‏اطمئنان الأهالي على أبنائهم اللاعبين".‏
وأردف العساف: "خلال العامين الماضيين، تعرض لاعبو المنتخب الوطني لضغوطات كثيرة، من خلال مشاركتهم في معسكرات ‏تدريبية وبطولات تصنيفية وبطولات عالمية وآسيوية، وكنا ندرس حالة اللاعبين المنافسين، وعلى سبيل المثال قمنا بدراسة اللاعبة اللبنانية التي لعبت أمامها راما أبو الرب، في المباراة التأهيلية بالتصفيات الآسيوية من كل الجوانب، ودون أدنى شك بذل كافة أعضاء الجهاز الفني واللاعبين واتحاد التايكواندو، مجهودا كبيرا في ‏سبيل تحقيق الانجازات، االأمر الذي يضع علينا جهدا أكبر في الاستحقاقات المقبلة".
وواصل: "تحقق ذلك رغم قلة الإمكانيات مقارنة بدول تتمتع بعدد كبير من لاعبي التايكواندو مثل كوريا الجنوبية وإيران، ومنذ 4 سنوات، أثبت المنتخب الوطني جدارته في سلسلة الجائزة الكبرى محققا ميداليات ملونة عديدة، وكان هدف الاتحاد أن يكون مدرسة للتايكواندو بنمط وأسلوب أردني خاص في اللعب".
وأوضح العساف، أن الجهاز الفني حقق الهدف المنشود من خلال تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، هم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما أبو الرب، وهذا ‏إنجاز يحدث ‏‏للمرة الأولى في تاريخ التايكواندو الأردنية.
ونوه العساف: " الآن لاعبو المنتخب الوطني اصبحوا محترفين ولديهم ‏‏الخبرة ‏الكافية للتعامل مع منافسيهم في ‏البطولات التصنيفية الأولمبية والعالمية، ويتمتعون بخبرة كبيرة من خلال نزالاتهم ‏‏مع ‏لاعبين عالميين، لكن المشوار لم ينته، وأمامنا فترة تحضيرية جيدة للاعبين المتأهلين للأولمبياد، سنعمل من خلالها على وضع خطة تدريبية محكمة، وهدفنا هو تحقيق ميداليات ملونة في الأولمبياد المقبل عن طريق كافة اللاعبين المتأهلين، الذين يدركون أهمية مشاركتهم في الأولمبياد".
وختم العساف حديثه بالقول: "نعمل حاليا على تهيئة جيل جديد، من خلال التركيز على منتخب الناشئين الذي سيشارك ببطولة العالم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إضافة إلى أولمبياد الشباب 2026، وهذا الجيل سنعده للمشاركة في أولمبياد 2028".
وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني للتايكواندو، سيقيم معسكرا تدربيبا في اوزبكستان بالفترة من 31 آذار (مارس) الحالي حتى 8 ‏نيسان (أبريل) المقبل، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السادية والعشرين (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 ‏أيار (مايو) المقبل، ويشارك فيها اللاعبون صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ومحمد الحجيلة ‏ومحمد العداربة.‏

MENAFN23032024000072011014ID1108014112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث