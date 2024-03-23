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ختام أنيق لبطولة المدارس الخاصة للجمباز الفني

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اختتمت فعاليات بطولة المدارس الخاصة للذكور والإناث في رياضة الجمباز الفني، والتي نظمتها مدرسة الأهلية والمطران مؤخرا في صالة الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة قياسية لنحو 188 طالبا وطالبة يمثلون 13 مدرسة خاصة.
وشاركت في البطولة؛ مدارس الأهلية والمطران، الأكاديمية الدولية-عمان، الأرثوذكسية، أكاديمية عمان، الكندية، المعمدانية، المشرق، عمان الوطنية، راهبات الوردية-مرج الحمام، العصرية، المونتسوري، الكلية العلمية الإسلامية، وكامبردج.
وتضمنت فعاليات البطولة تأدية المشاركين جملة من الحركات الفنية الأرضية وعلى "حصان القفز"، وسط حضور غفير من أهالي الطلاب المشاركين - الذين أضفى حضورهم رونقا تنافسيا خاصا للبطولة - فيما حرص المنظمون على تقليد المشاركين كافة، الميداليات الملونة من دون تحديد مراكز، وذلك مراعاة لمعنويات الطلاب المشاركين بهذه الفئة العمرية الصغيرة.
وقالت مديرة المرحلة الأساسية ومديرة مركز الكاشف للتعليم الدامج في الأهلية والمطران، رنا شعبان في تصريحات لـ"الغد": "وضعت إدارة المدرسة خطة لتنظيم الأنشطة الرياضية للعام الحالي بالتعاون مع نخبة من المدارس، سعيا إلى تفعيل أنشطة الفئة الأقل مشاركة في البطولات وهي فئة المرحلة الإبتدائية".
وأضافت: "حرصنا على إشراك فئة الطلاب، لتشجيعم على الاستمرار في ممارسة اللعبة وإيجاد شغفهم فيها، وذلك في ظل ضعف قاعدة الجمباز على مستوى الذكور، نتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المدارس الخاصة والحكومية أيضا، لخلق بيئة تنافسية محفزة لأبنائنا الطلبة".
ولم تخف شعبان تطلعات المدرسة في المستقبل القريب، إلى تنظيم بطولة دولية للمدارس تستقطب فرقا من خارج المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

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