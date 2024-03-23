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النشامى يعد الخطة لزيارات مكثفة لمرمى باكستان

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يسيطر التفاؤل والأمل في الشارع الرياضي المحلي، بمقدرة المنتخب الوطني لكرة القدم، على القيام بأكبر عدد من الزيارات لمرمى منتخب باكستان، في المباراة التي تجمع المنتخبين عند الساعة العاشرة من مساء يوم بعد غد، على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، حيث إن الغلة الوفيرة من الأهداف في مرمى باكستان تزيد من فرص المنتخب في التأهل للدور الثالث في حال تساويه بالنقاط مع منتخبات المجموعة.
وتفيد المعلومات، بأن المنتخب الوطني عاقد العزم على تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة بعد غد، مع البحث أيضا عن أداء مقنع بخلاف ما ظهر عليه الفريق في مباراة الذهاب التي جرت في باكستان.
ويواصل النشامى تدريباته اليومية على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بصفوف مكتملة بعد عودة الثنائي عبدالله نصيب ومحمد أبو حشيش، عقب غيابهماعن المواجهة الأولى بين المنتخبين بسبب تراكم الإنذارات، كما شهدت التدريبات مشاركة الحارس نور بني عطية، فيما غادر الحارس أحمد الجعيدي إلى السعودية لمشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23، فيما يغيب اللاعب نزار الرشدان بسبب حصوله على الإنذار الثاني في المباراة الأخيرة.
ويعيش لاعبو المنتخب أجواء رمضانية داخل المعسكر وخلال الجرعات التدريبية، التي تركز على الجانبين الفني والبدني، ويملك المدير الفني للمنتخب، المغربي الحسين عموتة خيارات فنية متنوعة مع اكتمال الصفوف وعدم وجود غيابات باستثناء الرشدان، وسيعمل عموتة على الدفع بالتشكيلة التي لعبت المباراة الأولى مع الباكستان مع احتمال الدفع بالمدافع عبدالله نصيب على حساب براء مرعي، واستغلال عاملي الأرض والجمهور في تقديم مباراة فنية متطورة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها الفوز ورفع الرصيد النقطي والغلة التهديفية، وإمتاع الجماهير التي تشاهد النشامى في عمان للمرة الأولى بعد الإنجاز التاريخي في بطولة كأس آسيا 2023.
وشكلت النتائج المميزة للمنتخب الوطني في نهائيات آسيا الأخيرة، دافعا معنويا كبيرا للاعبين، لترسيخ تفوقه على منافسه المتواضع فنيا، حيث التقيا سابقا 9 مرات وكان الفوز من نصيب“النشامى” في جميعها وبنتائج كبيرة، آخرها مباراة الخميس الماضي والتي انتهت بثلاثية لصالح النشامى.
وينتظر أن يصل المنتخب الباكستاني للعاصمة عمان اليوم، حيث سيخوض جرعة تدريبية، قبل أن يجري تدريبه الأخير على ملعب المباراة“ستاد عمان” مساء يوم غد، وتضم قائمة المنتخب الباكستاني كلا من: يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.
ويعقد يوم غد، الاجتماع الفني للمباراة بحضور مدير المنتخب محمد منكو ومدير المنتخب الباكستاني وسيخصص كما جرت العادة في مثل هذه الاجتماعات التي تسبق المباريات القارية تحديد ألوان المنتخبين وكذلك، اعتماد قوائم اللاعبين بواسطة مراقب المباراة والذي سيدير الاجتماع ويوضح شروط وقواعد المنافسة.
ويلي الاجتماع الذي سيبحث الجوانب الإدارية، المؤتمر الصحفي للحديث عن الأمور الفنية بمشاركة مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة ومدرب المنتخب الباكستاني، إلى جانب تواجد لاعب من كل منتخب.
ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط متقدما على المنتخب الوطني بفارق الأهداف، فيما يقبع المنتخب الباكستاني بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.

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