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عبد الرحمن: سنخاطب الأهلي والزمالك للمشاركة في مهرجان اعتزالي.. وهايل يستحق الدعم

3/23/2024 11:50:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أكد لاعب كرة القدم المعتزل بهاء عبد الرحمن، أنه وإدارة النادي الفيصلي سيخاطبان ناديي الأهلي والزمالك المصريين، من أجل المشاركة في مهرجان اعتزاله، المقرر إقامته خلال الصيف المقبل.
وبين عبد الرحمن في حديث خاص لـ”الغد”، أنه يسعى إلى أن يحظى بتكريم يليق بمسيرته الكروية في الملاعب التي امتدت لأكثر من 20 عاما، موضحا أنه في حال عدم قبول الأهلي أو الزمالك الدعوة، سيبحث مع اتحاد الكرة دعوة فريق مميز.
وأضاف:“قررت الاعتزال منتصف الموسم الحالي نظرا لعدم استطاعتي اللعب بالصورة التي أطمح إليها، حيث تعرضت لإصابة صعبة في القلب واضطررت إلى تركيب بطارية، وهي حالة تشبه إصابة اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن الشهيرة في كأس أوروبا”.
ونشرت صفحات النادي الفيصلي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخميس الماضي، مقطعا مصورا لقائد الفيصلي يعلن من خلاله وضع حد لمسيرته الكروية، مع تقديمه الشكر للنادي والجماهير على الفترة الجميلة التي قضاها معهما.
وبدأ عبد الرحمن (37 عاما) مسيرته الكروية في نادي حي الأمير حسن، قبل أن ينتقل إلى الفيصلي في العام 2000، ويتدرج في الفئات العمرية للنادي، ليصل إلى الفريق الأول في العام 2004، وينجح في العامين اللاحقين بالتتويج مع“الأزرق” بلقبي كأس الاتحاد الآسيوي بالموسمين 2005 و2006، فيما ظفر بلقب كأس الأردن بالموسم 2012-2013 مع ذات راس.
ويملك“راجمة الصواريخ” أو“المدفعجي” كما يحلو لجماهير الفيصلي تسميته، 19 بطولة محلية توج فيها مع فريقه، حيث حصل على 5 بطولات دوري ومثلها في كأس السوبر، و6 بطولات كأس و3 بطولات لدرع الاتحاد.
كما يعد عبد الرحمن واحدا من أكثر اللاعبين المحليين الذين خاضوا تجارب احترافية في مسيرته، إذ مثل على فترات متباعدة كل من: الأهلي، التعاون، نجران وأحد في السعودية، وقطر القطري، النصر الكويتي، وسيلانجور الماليزي، كما لعب مع فريقين على الصعيد المحلي بعيدا عن الفيصلي وهما ذات راس وسحاب.
ويعتبر لاعب الوسط، ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني عبر التاريخ بخوضه 152 مباراة منها 139 مباراة بصفة أساسية، و13 مباراة شارك بها كبديل، محققا الفوز مع المنتخب في 63 مباراة، مقابل التعادل في 42 مباراة، والخسارة في 47 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف.
وواصل:“أتطلع إلى المشاركة في دورة التدريب B خلال الشهر المقبل، بعد حصولي على دورة التدريب C سابقا، وبعد تحقيق أحلامي كلاعب، أتطلع إلى أن أصل لأهدافي كمدرب، من خلال التدرج بعالم التدريب والبدء بالفئات العمرية، إذ يعد أهم أهدافي تدريب المنتخب الوطني”.
وكشف عبد الرحمن عن إعجابه بالعمل الاحترافي الذي قام به نادي الحسين إربد الموسم الحالي، من خلال ضم أفضل اللاعبين المحليين وأبرزهم عناصر أساسية مع المنتخب الوطني، وآخرون يمتلكون خبرات التتويج بالألقاب، مؤكدا أن العناصر البديلة في“الأصفر” لا تقل قوة عن الأساسيين، وهو ما ساهم في تصدر الفريق جدول الترتيب وبفارق مريح عن أقرب الملاحقين حاليا.
وتابع:“يملك الفيصلي فرصة المنافسة على اللقب مثل الوحدات، والمباراة المقبلة بين الطرفين نهاية الشهر الحالي، ستحدد مصيرهما في المنافسة مع الحسين على البطولة، وأعتقد أن الفيصلي لديه القدرة على الاحتفاظ باللقب، شريطة الفوز بجميع المباريات وتعثر المتصدر أكثر من مرة”.
وأشاد عبد الرحمن بالعمل المميز الذي يقوم به المدير الفني لفريق الفيصلي وزميله سابقا في الملاعب أحمد هايل، مؤكدا أنه مدرب مجتهد ويستحق الدعم من جماهير الفريق، وكان فخورا أنه أشرف على تدريبه لفترة بسيطة، وأن العلاقة التي ربطتهما كلاعبين استمرت أثناء تواجد هايل على رأس الجهاز الفني لـ”الأزرق”.
وزاد:“غياب الفيصلي عن منصات التتويج الآسيوية سببه الشبع في مرحلة معينة، والتفكير في المنافسة على لقب البطولة العربية، ونجاح الفريق بالوصول للنهائي في مناسبتين، والجيل الحالي يركز باستمرار على المشاركة بدوري أبطال آسيا ومحاولة المنافسة فيها مستقبلا”.
وقدم عبد الرحمن الشكر لجماهير الفيصلي التي لم يفيها حقها نظرا للدعم الكبير الذي شاهده منها، مؤكدا أنه سيبقى مساندا للفريق مشجعا على المدرجات، وأوضح أنه كان فخورا باللعب مع 4 أجيال مختلفة مع النادي وجميعها كتبت التاريخ، كما يدين بالفضل لمدربين عدة أشرفوا على تدريبه أبرزهم محمد اليماني، علاء نبيل، أحمد عبد القادر، جمال أبو عابد، عبد الفتاح الشدفان، مظهر السعيد، عدنان حمد وراتب العوضات.
واستذكر أجمل محطات حياته والتي تمثلت في الحصول على لقب الدوري بالموسم 2016-2017 كقائد للفريق، بعد أن غاب الفيصلي لأربعة مواسم متتالية من دون تتويج، فيما اعتبر أن فقدان حلم الوصول لكأس العالم في العام 2014 بعد الخسارة من الأوروجواي في مباراة الملحق العالمي، هي الذكرى الأسوأ بمسيرته.
ويملك عبد الرحمن العديد من الأهداف المميزة في مسيرته الكروية مع النادي والمنتخب، إلا أنه يعتبر هدفه بمرمى الرمثا في نهائي دوري 2011-2012 هو الأجمل والأهم، إلى جانب هدفه بمرمى الوحدات في نصف نهائي كأس الأردن 2014-2015 من ركلة ثابتة، فيما يعتبر هدفه بمرمى الصين في العام 2011 وفيتنام 2019 الأجمل مع المنتخب الوطني.
واستطرد:“كان احترافي مع قطر القطري الأفضل في مسيرتي لخوضي التجربة في عمر امتلكت فيه خبرات كافية للتألق، كما كان لي الشرف بارتداء قميص الأهلي السعودي في التجربة الأولى لي، وتفاجأت من سيلانجور الماليزي الذي يوجد فيه المعنى الحقيقي للاحتراف، من خلال احترام اللاعب الأجنبي وتقديمه للجماهير، رغم تخوفي مسبقا من خوض التجربة، وأؤيد فكرة احتراف الأردنيين هناك، فيما كانت تجربة التعاون الأصعب لإصابتي بقطع في وتر اخيل لأغيب عن الملاعب لشهرين”.
ويثمن عبد الرحمن الخبرات الكبيرة التي اكتسبها من زملائه في المنتخب والأندية وأبرزهم الحارس السابق عامر شفيع وحسونة الشيخ، والذي تعلم منهما القيادة، مفيدا بأن أجمل قصصه كانت مع جاره في البناية شفيع، حيث أخبره بأحد الأوقات، أنه سجل في جميع الحراس المحليين باستثنائه، وأن شفيع أخبره أن هذا الأمر مستحيل، لينجح في العام نفسه 2015، بالتسجيل مرتين في شباكه ببطولتي الدوري والكأس ومن ركلتين ثابتتين.

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