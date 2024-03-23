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صدور انكسار القومية وتشظي العلمانية بالمشرق العربي لمحمود شريح‎

3/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار عائدون للنشر والتوزيع، كتاب للأكاديمي والباحث الدكتور محمود شريح بعنوان "انكسار القومية وتشظي العلمانية في المشرق العربي 1949-1961-من أنطون سعادة إلى جمال عبد الناصر".
يقول إنه في هذا الكتاب يقدم مقاربته السياسية التي يلتفت فيها إلى الأفق الأدبي، شكلا ومحتوى، ورؤيته إلى أن "السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالفكري، ما الفكري إلا صورة طبق الأصل عن الصراع الحاصل في تعاقب النص الأدبي من جيل إلى جيل".
ويتحدث شريح عن الأدب في تلك المرحلة، قائلا: في إطار نهضة الفكر السوري القومي، اصدر أنطون غطاس كرم كتابه "الرمزية والأدب العربي الحديث، في العام 1949، تحدث فيها على نشأة التيار الرمزي في المشرق العربي من "بشر فارس وتوفيق الحكيم، في القاهرة"، إلى "سعيد عقل ويوسف غصوب وصلاح لبكي، في بيروت"، وبعد عقد من الزمن كتب "أسعد رزوق" بحث بعنوان "الشعراء التموزيون: الأسطورة في الشعر المعاصر"، عام 1959، موضحا فيه أثر قصيدة "إليوت "الأرض اليباب"، على كل من الشعراء "أدونيس، يوسف الخال، خليل حاوي، بدر شاكر السياب، جبرا إبراهيم جبرا".
اما في مصر ووادي النيل فيقول المؤلف إن نجيب محفوظ دون تاريخ مصر الحديث من وجهة نظر اجتماعية في ثلاثيته وهي "بين القصرين 1956-وقصر الشوق 1957، والسكرية 1957"، فيما أصدر الطيب صالح روايته "موسم الهجرة إلى الشمال"، في مجلة حوار لمحررها توفيق صايغ في عام 1966.
وبعد هزيمة 1967، أسدل الستار على الليبرالية المتصاعدة، كما يوضح شريح، حيث انهزمت الليبرالية أمام تنامي نفوذ الرجعية والسلفية، لا سيما حين اعترض شيوخ على نشر رواية نجيب محفوظ "أولا حارتنا"، التي نشرها مسلسلة على صفحات الأهرام عام 1959، فظهرت في بيروت عام 1962، كرواية، وفي عام 1958، أصدرت ليلى بعلبكي رواية "أنا أحيا"، فأحيلت على المحكمة بتهمة إثارتها مسألة الجنس، ثم أصدر صادق جلال العظم كتاب "نقد الفكر الديني"، عام 1969، فأحيل أيضا للمحكمة بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
ويضيف شريح في مقدمته للكتاب إنه لا يزعم انه استوفى البحث حقه، فهذه مسألة بحاجة إلى عادة نظر فيها كلما تقدم بها الزمن، فلا أحد ينكر أننا الآن أحوج ما نكون في مرحلتنا الانتقالية هذه إلى دراسة علمية وعقلانية لحقبة تمتد من تموز 1949، إلى شباط 1961، لما فيها من تحولات فكرية وسياسية ألقت بظلالها على النصف الثاني من القرن العشرين، فأنطون سعادة وجمال عبد الناصر أحدثا في بلاد الشام ومصر تغييرا سياسيا وفكريا وأخلاقيا وفنيا تناول شتى الجوانب الحياتية في بلاد الشام ومصر.
هشام أديب أبو جوده كتب كلمة على غلاف الكتاب يشير فيها إلى تساؤلات الكاتب، مفاتيح للكتاب، لافتا إلى أن شريح يكتب في كتابه عن "انكسار القومية"، فصلا جديدا من الصراع الفكري في الأدب السوري لمعلمه أنطون سعادة، ولكنه يوسعه ليشملَ الأدب العربيّ، مرتكزا على أدباء القومية العربية، في عملية مواءمة ما بين القوميتين في علمانيتهما وتنبيهما من الخطر اليهودي في فلسطين.
ويرى أبو جودة أن فرادة الكتاب والكاتب تظهر في بحثه عما يجمع بين القوميتين لا عما يفرقهما، وبراعة شريح تجعل من الزعيم سعادة والقائد عبد الناصر يلتقيان في سحرهما للجماهير، في صراعيهما مع التخلف والسلفية والرجعية، لدى غيابهما المؤلم عند اللحظات الحرجة. ويبقى السؤال في عنوان الكتاب، هل صحيح انكسرت القومية؟ من يعرف شريح يدرك أنه يقول خسرنا جولة ولكننا لم نخسرْ حربا، وتقبلنا النتيجة وقراءتنا لها بعين العلم وعدم استسلامنا لها يُؤهلنا لجولة أخرى.
ويقول أبو جودة إنّ عنوان الكتاب ومضمونه يفتحان أُفقَ التحدّي الفكريّ والأدبيّ والسياسيّ بطرحهما إشكاليات المقاربة، وهذه العمليّة تُمهّد لردّ الأمّة بمختلف المواصفات والمعايير إلى جوهر حقيقتها التاريخيّة. إنّ الأمّة اليوم تبحث عن زعيم يحاكي العصر والزمان القائمين في العالم، وقد نجدُه من خلال بنائه لدولة مدنيّة قانونيّة عصريّة تُطلق موجة قوميّة جديدة في العالم العربي، ألم تكن القوميتان، في محاولتهما الفكرية والسياسية، تسعيان إلى ذلك؟

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