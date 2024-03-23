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ترند زعل وخضرة يطرح قضايا اجتماعية بقالب كوميدي

3/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يعرض على شاشة التلفزيون الأردني المسلسل الكوميدي الاجتماعي "ترند زعل وخضرة " ضمن الموسم الرمضاني، والذي أعاد الثنائي الفنان حسن سبايلة والفنانة الدكتورة رانيا اسماعيل إلى شاشة التلفزيون، بعد غياب عن الشاشة الأردنية لأكثر من 5 سنوات.
ويتكون المسلسل الذي ألفه سيف سبايلة وأخرجه مازن عجاوي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين الأردنيين وهم: نجلاء عبدالله، رفعت النجار، حيدر كفوف، أريج الدبابنة، نجلاء سحويل، كرم الزواهرة، أنس القرالة من (15) حلقة، ومدة كل حلقة (15) دقيقة، تناقش عددا من الموضوعات الاجتماعية، منها: البطالة وأسبابها، تأخر الزواج عند الفتيات، العنف الأسري والمجتمعي، التأمين الصحي، سلوك بعض المؤثرين وما يقدمونه من محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتقدم بأسلوب كوميدي راقٍ يليق بالعائلة الأردنية التي عاشت مع زعل وخضرة في السنوات الماضية أحلى اللحظات من خلال التلفزيون والمسرح، وأثبتا أن لديهما الكثير ليقدمانه للمشاهد الأردني الذي يبحث عن الابتسامة في هذا الوقت الصعب، واستطاعا من خلال مسلسلهما "ترند" كما سمياه أن يكونا "ترند" الشاشة الأردنية ببساطة ومعهما مجموعة من الفنانيين الأردنيين.
وأعاد التلفزيون الأردني الألق الجميل إلى شاشته، وأثبت أن الفنان الأردني يستطيع أن يكون "الترند" وسط ضخامة المسلسلات الدرامية التي تغزو القنوات الفضائية، وهذه رسالة إلى التلفزيون الأردني والإعلام لدعم الفنان الأردني، لأن لديه الكثير ليقدمه بالرغم من ضعف الموازنات الإنتاجية.
وحينما تتحدث مع الأجيال الأردنية لا تخلو ذاكرتهم من العديد من المسلسلات الأردنية منها: أبو عواد، مرزوق وسمعة، عليوه، ونبيل وهشام، فهؤلاء في القلب بالرغم من موت بعضهم ومرض بعضهم الآخر.

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