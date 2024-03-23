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الإعلانات التجارية في رمضان.. كيف تغير عاداتنا الاستهلاكية؟

3/23/2024 11:50:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- في شهر رمضان المبارك، تشهد الإعلانات التجارية زيادة ملحوظة، إذ تحرص الشركات على استقطاب اهتمام المستهلكين وتلبية احتياجاتهم. وقد يصل الأمر إلى أن تحدد تلك الإعلانات أصناف مائدة إفطارك وكل مستلزماتك في هذه الأيام.
وقبيل رمضان، تعود إعلانات المشروبات والمأكولات والتي تعرف بأنها "رمضانية"، حيث يتسابق الناس لتحضيرها يوميا عند الإفطار وخلال اللقاءات العائلية، وكأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تقاليد هذا الشهر.
ليس ذلك فقط؛ بل تتزايد تأثيرات الإعلانات التجارية في هذا الوقت، ولا سيما فيما يتعلق بالموضة والأزياء الرمضانية، حيث تجد الكثير من الفتيات والسيدات أنفسهن متأثرات بشكل كبير بفكرة ارتداء "الجلابيات الرمضانية" لتصبح هذه الأزياء جزءا لا يتجزأ من العزائم والجمعات الرمضانية، مما يدفعهن للتسابق على اقتناء أحدث الصيحات سنوياً تحت مسمى "لباس رمضان". وهنا يبرز تأثير الإعلانات في كل شيء، الأزياء وتفضيلات الطعام والمشروبات، مما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه في تشكيل عادات وتقاليد الصائمين خلال هذا الشهر الفضيل.
يشير الدكتور أستاذ الأعمال الدولية والتسويق الدولي هاني الضمور، إلى أن الإعلانات تؤثر على الأفراد بطرق مباشرة وغير مباشرة. فهم قد يتعرضون للإعلانات التجارية من خلال التفاعل مع الأشخاص والثقافات المختلفة، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائط جميعها تشير إلى الاتجاهات والأنماط الجديدة التي يمكن للناس اتباعها.
ووفق الضمور، فإن شهر رمضان الكريم يشهد تنافساً كبيرا بين الشركات لجذب انتباه المستهلكين وتحفيزهم على الشراء، حيث تستثمر الشركات في حملات إعلانية ترويجية لعرض منتجاتها التي تلائم خصوصية هذا الشهر. من المأكولات الرمضانية التقليدية إلى الهدايا والتحف الفريدة، وحتى الأزياء الرمضانية، كلها تعد جزءاً من استراتيجيات الشركات لتعزيز الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
يؤكد الضمور، تنوع تأثير الاحتكاك الثقافي والاجتماعي بين الناس، موضحا أن استجابة الأفراد لهذه التأثيرات تختلف بشكل كبير. فبينما يسعى بعضهم إلى التغيير والتجديد، يميل آخرون إلى التقليد. وهذا له تأثير ملحوظ على السلوكيات الفردية ونمط الحياة.
إضافة إلى ذلك، يلفت الضمور إلى أن هناك محاكاة وتقليدا من الأفراد للمحيطين والقريبين منهم، مثل زملاء العمل أو الأنماط السلوكية المعتادة في بيئتهم. ويعد هذا السلوك جزءًا من علم التسويق، حيث يشار إليه بمفهوم "الجمهور المستهدف". إذ ينجح المسوقون في استغلال هذه الجوانب لإحداث تغييرات في العادات وأنماط الحياة، مستهدفين بها جمهورًا يتقبل التغيير بدرجات متفاوتة، بعضهم يتبنى التغيير بسرعة بينما، يظهر آخرون مقاومة أكبر.
ويوجه الضمور إلى أهمية الانتباه من كيفية تأثير الإعلانات على العادات الاستهلاكية، خاصة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنها قد تحفز الناس على زيادة استهلاك سلع أو خدمات قد لا تكون ضرورية.
وحول دور الإعلانات التجارية في تشكيل سلوكيات الاستهلاك والاحتياجات الشرائية خلال شهر رمضان، يؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أهمية توعية الناس بتأثير هذه الإعلانات وضرورة التحكم في استجاباتهم لها بطريقة مدروسة، مشددا على أهمية الحفاظ على القيم الروحانية التي يمثلها هذا الشهر الفضيل.
ويضيف، "تعد الإعلانات التجارية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تحيط بنا في كل مكان، سواء على شاشات التلفاز، أو الإنترنت، أو حتى في الشوارع وعلى الفرد أن يدرك حقا تأثيرها العميق على سلوكياتنا وتوجهاتنا وضرورة عدم الانسياق وراءها".
ويؤكد، أن الشركات والمؤسسات التجارية من خلال الإعلانات تسعى إلى لفت انتباه الأفراد وتشجيعهم على شراء منتجاتهم أو الاستفادة من خدماتهم ورغم أن الفرد قد لا يكون واعيا لذلك، إلا أن هذه الإعلانات تؤثر بشكل كبير على اختياراته وقراراته اليومية.
ويؤكد خزاعي مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الإعلانات أكثر تخصيصا وتوجيها للفئات المستهدفة، مما يجعل تأثيرها أكثر فاعلية على الحياة اليومية، والناس ينساقون وراء ما تنشره الإعلانات التجارية لأسباب عدة؛ أهمها إثارة الاهتمام والرغبة، إذ تستخدم الإعلانات تقنيات متطورة لإثارة اهتمام الجمهور وتحفيز رغبتهم في شراء المنتجات أو الحصول على الخدمات المعلن عنها.
إلى ذلك، الرغبة والحاجة تكون من خلال استخدام الصور والعبارات المقنعة، تعمل الإعلانات على ايجاد الرغبة والحاجة لدى الناس لشراء المنتجات المعلن عنها.
وبحسب خزاعي، فإن المؤثرين والمشاهير سببا أساسياً في زيادة أنماط الاستهلاك لأشياء غير ضرورية، حيث يميل الناس إلى التأثر بهم ومتابعة ما يروجون إليه.
كما أن التكرار المستمر للإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة، يزيد حجم الاستجابة والتأثر بكل ما يبث، وفق خزاعي، وبالتالي، زيادة الحاجة إلى تجربة تلك المنتجات وإن كانت غير ضرورية. حيث تلعب العوامل النفسية والاجتماعية دورا في ذلك.
ويختم، بشكل عام، يمكن أن تكون الإعلانات التجارية قوية في توجيه سلوكيات الناس وتحديد اختياراتهم، ولذلك فهي تلعب دورا مهما في عملية اتخاذ القرارات الشرائية والاستهلاكية.

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