بأيدي شباب أردنيين.. تصميم خيم آمنة لعائلات غزية تعيش وطأة حرب دموية

MENAFN - Alghad Newspaper) تغريد السعايدة

عمان- بحثاً عن سُبل تقديم العون والدعم للنازحين في قطاع غزة، وبمبادرات فردية وجماعية، يسعى الكثير من الأردنيين للبحث عما يوفر بضعاً من مقومات الحياة البسيطة والتخفيف ولو قليلاً من آلام وأوجاع كبيرة يعانيها الصغار والكبار جراء الحرب الإسرائيلية الدموية التي أبادت كل شيء في طريقها. وبناء على ذلك، اجتمعت مجموعة من الشباب في مادبا لتطبيق فكرة جديدة لحياكة "الخيم المتينة" للعائلات هناك وإرسالها تباعا.

جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة، عملت على إنشاء العشرات من المبادرات الخيرية، ليكون لها دور فعال في مساعدة الأهل في غزة، وبتنظيم من رئيس الجمعية محمد القرالة في منطقة مادبا، فهو من خلال جولاته المتعددة في المناطق النائية في الأردن، أدرك معاناة العائلات التي بلا مأوى، الأمر الذي دفعه للتفكير في طريقة لمساعدة الأهل في غزة، وخاصة فيما يتعلق بأماكن النزوح والإقامة.

ولكون عدد كبير من سكان غزة الآن نازحين في "خيم"، كانت فكرة أن يتم تحضير أعداد كبيرة منها، بما يتلاءم وظروف الحرب فيها، خاصة وأن هناك نوعية من الخيم أو ما يسمى بـ "الخرابيش" لا تسمن ولا تغني من جوع، وفق القرالة، وتحتاج العائلات المقيمة فيها إلى نوعية خاصة من الخيم بأقمشة متينة تحمي من في داخلها، إلى حين تحسن الأحوال وانتهاء الحرب، التي قد يضطر فيها السكان إلى الإقامة في الخيم لفترات طويلة كونهم فقدوا بيوتهم وباتت ركاماً.

ويضيف القرالة أن الفكرة بدأت فعلياً في الجمعية، وتم تجهيز كميات من الخيم وتوزيعها على العائلات المحتاجة في المناطق النائية في الأردن، ومن ثم الانتقال إلى فكرة أن يكون للجمعية مساهمة جديدة والبدء بحملة لتجهيز كميات كبيرة من الخيم ليصار إلى إرسالها إلى غزة حال الانتهاء من تحضير كميات كبيرة منها.

ووفق القرالة، فإن هذه المبادرة تم إطلاقها بعد مرحلة من التفكير فيما يمكن أن نقدمه كمساعدة من الجمعية للنازحين في قطاع غزة، واستثمار عمل المتطوعين في العمل مع المحتاجين في كل مكان، خاصة أن هناك صعوبة في التواصل ما بين الأهل في غزة وبين المتبرعين في الجمعية، كما أن التبرع بالمال بات غير كاف بسبب غلاء الأسعار في القطاع، فكان التبرع بالمواد العينية التي يتم الاستفادة منها بشكل مباشر، كما في الخيم.

ومن المشاهد المؤلمة التي كان لها وقع وأثر في النفوس، كما يبين القرالة، هي مساكن النازحين في رفح مؤخراً، وباقي المناطق التي تتعرض للاعتداء الإسرائيلي الوحشي كذلك، كانت عبارة عن أقمشة متهالكة لا تقي برداً ولا مطراً، ولا حرارة شمس، فكان هذا سبباً على إطلاق المبادرة وتم التعاون مع مجموعة من الشباب المتمرسين في صناعة الخيم للقيام بهذه المهمة.









عدا عن ذلك، يبين القرالة أن الشباب القائمين على تجهيز تلك الخيم المراد إرسالها إلى قطاع غزة، قد اختاروا أشكالاً متنوعة للخيم، منها ما هو شكل "هرمي" والذي يساعد على حماية الخيمة من تجمع مياه الأمطار فوقها، وانسياب المياه عنها، وتم اختيار قماش "الكتان" وهو مضاد للمياه ولا تتسرب منه مياه الأمطار، مصممة ومصنعة بأيادي شباب في مادبا، من مادة الكتان المقوى وأعمدة من الخشب.

بيد أن القرالة أشار إلى أن هناك شروطا يحتكم لها الفريق العامل في الخيم، بحيث لا يكون من محتويات "خيم غزة" أي من المواد الصلبة، كما في "المواسير" الحديدية التي يمكن من خلالها رفع الخيم، لذلك، تم استبدال الحديد بالخشب، وبطريقة مناسبة وتثبيتها بالحجارة الموجودة في الموقع عند نصبها.

ويؤكد القرالة أن الخبرة التي استفادها الفريق العامل في المبادرة لمساعدة المحتاجين، ساهم في ابتكار عدة طرق لتصميم الخيم، فكان أن تم تجهيز الخيمة بحيث تتسع لأكبر عدد ممكن من الأفراد، كون النازحين في غالبيتهم عائلات متكاملة، ويمكن أن تتسع لـ 6 أو 8 أشخاص على الأقل، كما تم تحضير طريقة مناسبة لتغليفها وترتيبها بشكل أنيق ومناسب ويتم وضعها في حقيبة صغيرة.









ومن خلال التنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، سيتم تجميع عدد كبير من الخيم الجاهزة للاستعمال مباشرةً، وإرسال الدفعة الأولى منها، والاستمرار بعمل المزيد منها على مدار الأيام القادمة، حيث إن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة التي لديها القدرة على إيصال المساعدات بالطريقة المناسبة، وبرعاية ملكية مباشرة، لكسر الحصار على قطاع غزة.

ويُشار إلى أن هذه المبادرة، تأتي ضمن عشرات المبادرات الأردنية التي عمدت إلى إطلاق حملات متعددة لمساعدة العائلات المنكوبة في غزة، بعد أن كانت الأردن هي الدولة الأولى التي كسرت الحصار على القطاع، من خلال عدة طرق لتقديم العون لهم، وتتكفل الهيئة الخيرية الهاشمية بإيصال أكبر عدد من هذه المساعدات وإيصالها للأهل في غزة، بطريقة مضمونة وآمنة.