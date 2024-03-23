الأردن على موعد مع منخفض البحر الأحمر غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة غدا
الأحد بامتداد منخفض البحر الأحمر، وتكون الأحوال الجوية غير مستقرة، مع فرصة
لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق بمشيئة الله.
وبحسب موقع "طقس
العرب"، تكون الأجواء يوم الاثنين باردة نسبياً وغائمة جزئيا مع فرصة لهطول
زخات أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية والشرقية.
أما الثلاثاء، فتكون
الأجواء مستقرة لكنها مائلة للبرودة.
ويطرأ ارتفاع على
درجات الحرارة الأربعاء، ويكون الطقس معتدلا في عموم المناطق. والله أعلم.
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