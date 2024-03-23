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الأردن على موعد مع منخفض البحر الأحمر غدا

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة غدا الأحد بامتداد منخفض البحر الأحمر، وتكون الأحوال الجوية غير مستقرة، مع فرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق بمشيئة الله.
وبحسب موقع "طقس العرب"، تكون الأجواء يوم الاثنين باردة نسبياً وغائمة جزئيا مع فرصة لهطول زخات أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية والشرقية.

أما الثلاثاء، فتكون الأجواء مستقرة لكنها مائلة للبرودة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأربعاء، ويكون الطقس معتدلا في عموم المناطق. والله أعلم.

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