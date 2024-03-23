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مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية في طوباس فلسطين

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 2.9 قرب مدينة طوباس في فلسطين.


وقال مدير المرصد غسان سويدان إن الهزة سجلت في تمام الساعة 9.36 مساء على عمق 5 كلم.

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