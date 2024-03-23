مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية في طوباس فلسطين

مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية في طوباس فلسطين
التاريخ
3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 2.9 قرب مدينة طوباس في فلسطين.
وقال مدير المرصد غسان سويدان إن الهزة سجلت في تمام الساعة 9.36 مساء على عمق 5 كلم.
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