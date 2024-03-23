الملك يعزي الرئيس الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

الملك يعزي الرئيس الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو
التاريخ
3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس.
ودان جلالته، في برقية بعثها إلى الرئيس بوتين، الهجوم الإرهابي الجبان، معربا عن تضامن الأردن مع روسيا في مواجهة خطر الإرهاب.
وعبر جلالة الملك عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. --(بترا)
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