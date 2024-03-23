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الملك يعزي الرئيس الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس.


ودان جلالته، في برقية بعثها إلى الرئيس بوتين، الهجوم الإرهابي الجبان، معربا عن تضامن الأردن مع روسيا في مواجهة خطر الإرهاب.


وعبر جلالة الملك عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. --(بترا)

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