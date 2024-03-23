Sunday, 24 March 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن الأخضر.. والانتظار الطويل

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران هذا الأسبوع، ودون أن ننسى للحظة جرائم التدمير والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، وجرائم القتل والاعتقال والمصادرة في الضفة الغربية التي يصر عليها الكيان الصهيوني العنصري وسط هلامية الموقف الأميركي وغياب الفعل العربي، هذا الأسبوع ودعنا فصل الشتاء ليدخل الربيع في 21/3. ونعود بالذاكرة الى حوالي 30 سنة مضت، حين أعلن الراحل الملك الحسين رحمه الله ان عام 2000 سيكون عام الأردن الأخضر، وبكل وضوح ورؤية وطنية راح الملك عبدالله الثاني ليؤكد مرارا الاهتمام المتواصل بتخضير الأردن وزرع الاشجارعلى أوسع نطاق وتوسيع رقعة الغابات، والتي لا تتجاوز لدينا أكثر من 1 % من مساحة الأردن مقابل المتوسط العالمي 31 %، ومقابل العراق 1.9 % وسورية 2.5 % من مساحتها، وحين ننظر الى السهول والجبال والوديان في هذا الوقت من العام اي اوائل الربيع وقد اكتست كلها باللون الأخضر، ندرك كم من الامكانات الكامنة التي يمكن استثمارها لتخفيف وطأة التغيرات المناخية، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتي تشتد تأثيراتها في الأردن بسبب غياب المساحات الخضراء الكافية في مختلف المناطق والمحافظات، والزيادة السكانية الطارئة بسبب اللاجئين والوافدين، والملاحظ ان معظم القرى والبلدان والمدن لدينا تفتقر الى المساحات الخضراء، في حين تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحد الأدنى للمساحات الخضراء في المدن من أجل حياة صحية جيدة 9(متر مربع) لكل فرد من السكان. ان الكثير من المرافق العامة وخاصة المدارس والجامعات تفتقر الى المساحات الخضراء التي تتناسب مع اعداد الطلبة في المدارس والتي تتجاوز 2.25 مليون والأعداد في الجامعات والتي تزيد على 370 الف طالب.
وتتصاعد موجة التغيرات المناخية يوما بعد يوم بسرعة كبيرة، لتدفع دول العالم الى مزيد من الاهتمام بالمناطق الخضراء والاستثمار فيها، ابتداء من الغابات مروراً بالمتنزهات في المدن وقريبا منها، وانتهاء بالحدائق الصغيرة والمنزلية، ذلك ان هذه المساحات من شأنها ان تخفف أولا من التلوث والانبعاثات الحرارية والغازية، وأن تخفض ثانيا من ارتفاعات درجات الحرارة و تزيد الرطوبة صيفا والأمطار شتاء، وان تحسّن ثالثا من مزاج المواطنين وحالتهم النفسية لينعكس ذلك ايجابيا على الإنتاج والإنتاجية، وأن تجنب رابعا المواطنين الأضرار الصحية المرافقة للتلوث والتغيرات الأخرى. وقد ساعد التقدم العلمي على تطوير سلالات نباتية وحيوانية قادرة على تحمل الجفاف والحرارة بحيث يمكنها البقاء في أقسى الظروف، كما وتطورت تكنولوجيات جديدة في الزراعة في المناطق الجافة بل وفي المباني المرتفعة. ولكن الإشكال الرئيسي لدينا هو ((غياب استراتيجية وطنية للتخضير محددة الاهداف والفترات الزمنية تلتزم بها الحكومات المتعاقبة))، وإن وجدت على الورق، لم يكن لها حظ من التنفيذ ولا التشبيك الفعال بين الشركاء.
وهنا يمكن الاشارة الى عدد من النقاط وعلى النحو التالي.
اولاً: وضع استراتيجية وطنية وبرامج تنفيذية لزيادة مساحات الغابات في الأردن الى 4 % من مساحات الأردن خلال السنوات السبع القادمة كأولوية وطنية.
ثانياً: الإفادة من تجارب الدول التي نجحت في زراعة الاماكن القاحلة بل الصحراوية وخاصة التجربة الصينية والمكسيكية التي حولت اراضي صحراوية رملية الى غابات خضراء.
ثالثا: وضع دليل للنباتات والحيوانات عالية التحمل للجفاف والحرارة حتى يمكن الافادة منها من الأفراد والمؤسسات عند اختيار متطلبات التخضير على نطاق واسع.
رابعاً: الافادة من التكنولوجيات الزراعية الجديدة والملائمة للمناطق الجافة مثل الصناديق المائية، وتكنولوجيا الشرنقة وتجميع الندى وغيرها.
خامساً: إعادة الفاعلية ليوم الشجرة والتزام جميع المؤسسات وخاصة المدارس والجامعات بالمشاركة الفاعلة وفق خطة مشتركة مع وزارتي الزراعة والبيئة.
سادساً: ان تلتزم كل مدرسة وكل جامعة بالتحول الى مدرسة وجامعة خضراء وكذلك دور العبادة بزراعة الاشجار في كل مكان يمكن ان تزرع به وخاصة حول الأسوار، وأطراف الساحات، وتربية الطلبة للمحافظة على الاشجار والعناية بها.
سابعاً: التزام البلديات في المدن والقرى بإنشاء مساحات خضراء ركنها الأساسي الاشجار التي تحتاج الحد الادنى من المياه بما في ذلك الاشجار الحرجية.
ثامناً: أن يركز تنظيم المدن والأحياء الجديدة على توفير مساحات كافية لأن تكون حدائق ومتنزهات صغيرة ومتوسطة وتوفير الحماية القانونية لها لكي لا تباع أو يستولي عليها اصحاب الاراضي المجاورة كما هو الحال الآن.
تاسعاً: الافادة من تجربة الصين في انشاء الحدائق العامة قليلة التكاليف قليلة الاحتياج للمياه.
عاشرا: التوسع في إنشاء الحفائر والسدود الترابية على أوسع نطاق.
حادي عشر: الدخول الجاد في تطبيق تكنولوجيا الاستمطار والمستعملة في أكثر من 100 دولة وتكنولوجيا توليد الماء من الهواء وتكنولوجيا اصطياد الضباب والتي غدت جميعها اليوم مقبولة الكلفة بفضل الطاقة الشمسية.
ثاني عشر: التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء غابات جديدة وخاصة في المناطق الصعبة أو البعيدة.
واخيراً، فإن اقتصاديات التخضير مجدية تماما وتنعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 2 %، ولكن مثل هذه الاستراتيجية تتطلب عملاً جاداً من الشركاء وهم بالدرجة الأولى وزارات الزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام والقطاع الخاص، بالتشارك العملي مع طلبة المدارس والجامعات ونوادي الشباب. إن تخضير الأردن بكل الوسائل والتكنولوجيات الحديثة والمشاركة الطلابية والشبابية والمجتمعية بشكل عام، يمثل خطوة صحيحة وأساسية باتجاه المستقبل الأفضل.

MENAFN23032024000072011014ID1108014100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث