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الكرامة البطولة.. ملحمة أردنية خالدة رسمت بسواعد الأبطال

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ليث عبدالله القهيوي في الحادي والعشرين من آذار 1968، خاض الجيش العربي الأردني معركة خالدة ضد القوات الإسرائيلية الغازية في منطقة الكرامة شرق نهر الأردن. كانت هذه المعركة بمثابة نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث حقق الجيش العربي أول انتصار عسكري على إسرائيل منذ نكبة عام 1948.
بدأت المعركة عندما شنت القوات الإسرائيلية هجوماً مفاجئاً على الأراضي الأردنية على أربعة محاور رئيسية، بهدف احتلال المرتفعات القريبة من العاصمة عمان وفرض شروط الاستسلام، لكن الجيش العربي الأردني كان له بالمرصاد، وقدم أروع صور البطولة في الدفاع عن حمى الوطن.
لقد أثبت الجنود الأردنيون إرادتهم القتالية العالية وحسن إدارة المعركة تحت قيادة الملك الراحل الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، فبعد 16 ساعة من القتال المرير على طول الجبهة، اضطر العدو الإسرائيلي لطلب وقف إطلاق النار، لكن الملك الحسين رفض ذلك طالما أن هناك جندياً إسرائيلياً واحداً شرقي النهر، انسحبت القوات الإسرائيلية صاغرة من أرض المعركة، متكبدة خسائر فادحة بلغت نحو 250 قتيلاً و450 جريحاً، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من آلياتها ومعداتها، في المقابل، قدم الجيش العربي 86 شهيداً و108 جرحى، ثمناً غالياً للنصر والكرامة.
لقد كسرت معركة الكرامة أسطورة ((الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر))، وأعادت الثقة للنفس العربية المنكسرة بعد هزيمة حزيران 1967. كما أثبتت أن النصر العسكري على جيش الاحتلال ليس مستحيلاً، وأن إرادة القتال والصمود أقوى من كل الأسلحة.
في خطابه بمناسبة الذكرى الأربعين للمعركة عام 2008، قال جلالة الملك عبدالله الثاني: ((في هذا المكان، وقبل أربعين عاماً، قاتل النشامى الأردنيون بشرف للدفاع عن ثرى الأردن، وبالرغم من تفوق العدو في العدد والسلاح والإمكانات، تمكن أبناء هذا الجيش من تحقيق النصر الذي أذهل العدو، وأجبره على الاعتراف بالهزيمة لأول مرة في تاريخه)).
إن معركة الكرامة ليست مجرد انتصار عسكري، بل هي رمز للكرامة والعزة الوطنية، وتجسيد للإرادة الصلبة والتضحية من أجل الدفاع عن الأرض والعرض. لقد أعادت هذه المعركة للأمة العربية كرامتها وهيبتها، وأثبتت أن الشعوب العربية قادرة على تحقيق النصر إذا توافرت الإرادة والقيادة الحكيمة.
في الذكرى السادسة والخمسين لهذه الملحمة البطولية، نحيي بكل فخر وإجلال أرواح شهداء الجيش العربي الأردني الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل عزة الأمة وكرامتها. ونؤكد من جديد على التمسك بحقوقنا الوطنية المشروعة، والدفاع عن أرضنا وشعبنا بكل بسالة وشجاعة، متأسين بتضحيات أبطال الكرامة. إن معركة الكرامة ستظل شاهدة خالدة على بطولات جنود الأردن الأبرار، وستبقى محفورة في ذاكرة الأمة العربية كنموذج للصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال والظلم. فهي لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل كانت استعادة للكرامة الوطنية والعزة العربية بعد سنوات من الهزائم والانكسارات.
لقد أثبت الجيش العربي الأردني في تلك المعركة أنه درع الأمة وحصنها المنيع، وأن شجاعة رجاله وقوة إرادتهم لا تضاهيها أية قوة. فقد تصدوا بكل بسالة للغزو الإسرائيلي، ودافعوا عن الأرض والعرض بروح الفداء والتضحية، محققين انتصاراً خالداً على قوات العدو الغاشم، ولا شك أن معركة الكرامة كانت بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي حيث أعادت الأمل لشعوب المنطقة، وأثبتت أن الاحتلال ليس أبدياً، وأن النصر ممكن إذا توافرت الإرادة والعزيمة والقيادة الحكيمة، كما أن هذه المعركة عززت موقع الأردن كقلعة للمقاومة وحامية للقضية الفلسطينية العادلة، فقد كان الجيش الأردني هو الجيش الوحيد الذي لم ينسحب من فلسطين المحتلة في حرب 1967، وظل يدافع عن أرض فلسطين وشعبها حتى آخر رجل.
في هذا اليوم المجيد، نحيي بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطال الكرامة الخالدين، ونستلهم من بطولاتهم العزيمة والإصرار على مواصلة النضال من أجل تحرير الأرض المحتلة واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني الشقيق. كما نؤكد من جديد على وحدة الصف العربي وضرورة تعزيز التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة، سائرين على درب الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة الأمة وكرامتها.
إن معركة الكرامة ستبقى شامخة في سجل المجد العربي، وستظل راية خفاقة تلهم الأجيال القادمة بقيم الوفاء والانتماء والتضحية في سبيل الحرية والكرامة. فالنصر حليف من يمتلك الإرادة القوية والعزيمة الصلبة، كما أثبتت لنا تلك المعركة الخالدة.

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