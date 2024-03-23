Sunday, 24 March 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض حاد في أسعار الليمون يشجع المواطنين على تخزينه

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- شهد موسم الليمون هذا العام انخفاضا كبيرا في أسعاره، الأمر الذي شجع مواطنين على تخزينه.
ولأن موسم الليمون محدود بفترة زمنية، ولكون أسعاره شهدت انخفاضا غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 قرشا بعد أن كان يباع بدينارين، فقد لجأ كثير من الناس إلى تخزينه بطرق مختلفة لحفظه على مدار العام.
وكشف مدير زراعة لواء الطيبة سابقا المهندس ماجد عبندة عن أن إجمالي المساحة المزروعة بالحمضيات في الأردن تبلغ نحو 70 ألف دونم موزعة في جميع أنحاء المملكة.
وتعتبر الحمضيات المنتجة محليا من أجود الأصناف عالميا، ومرغوبة محليا خاصة المزروعة في الأغوار الشمالية والتي تقدر نسبتها بنحو 82 % من الإنتاج المحلي.
وأضاف عبندة لـ" الغد" أن إنتاج الليمون في الأردن يتراوح من 25 إلى 30 ألف طن.
وساهمت زراعة أصناف من الليمون خاصة "الليمون المكسيكي"، في إطالة عمر الموسم الزراعي حتى شهر أيار (مايو)، وتعتبر أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول أكثر الأشهر استهلاكا للحمضيات.
وقال إن استهلاك الليمون في الأردن يتراوح بين 30 إلى 40 ألف طن، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الليمون حيث أصبحت حوالي 75 في المائة.
وقال عبندة إن موسم الليمون محدود بفترة زمنية وأسعاره منخفضة جدا هذا العام، ولجأ معظم المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة منه من خلال عدة طرق منها طمر حبات الليمون الخضراء بالتراب، وهذه الطريقة تضمن المحافظة عليه سليما لمدة ستة أشهر، كما تلجأ السيدات إلى حفظ حباته في أكياس أو مرطبانات محكمة الإغلاق ووضعه في المجمدة، والبعض الآخر يحفظ العصير مجمدا على شكل مكعبات الثلج واستخدامه عند الحاجة.
ودعا المواطنين إلى زيادة استهلاكهم من الليمون لأنه ذو فوائد غذائية وصحية عالية، ولتوفير مخصصات شراء العصائر غير الصحية والمشروبات الغازية وغيرها.
من جهته، بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن الاتحاد أولى قطاع الحمضيات اهتماماً خاصا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تعرضه إلى تراجع في كميات الإنتاج والمساحات المزروعة في بدايات العقد الأخير، نتيجة المنافسة مع منتجات غير محلية وعزوف المزارعين عن خدمة مزارعهم لعدم الجدوى، ومن هنا عمل الاتحاد على تشجيع المزارعين على زراعة الليمون والتوسع به، كما دعا المواطنين إلى زراعته في حدائقهم المنزلية.
وأشار العوران إلى أن الليمون يتواجد على مساحة جغرافية أوسع ويتوزع على عدة مناطق، خاصة في مناطق شمال المملكة ومحافظات جرش والبلقاء، إضافة إلى زراعة أصناف جديدة منه، سيما الصنف المكسيكي الذي يمتاز بغزارة الإنتاج وتأخر نضوج الثمار مقارنة بالأصناف الأخرى، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج وطول الموسم وانخفاض أسعاره خلال هذا العام، الأمر الذي دعا معظم المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة منه من خلال العصر وحفظه مجمداً.
فيما قال المهندس الزراعي سليمان تيم إن الليمون من الخضراوات التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدًا، حيث إنه عنصر أساسي في تحضير الكثير من الوصفات والتتبيلات، كما يتم الاعتماد عليه في تحضير العديد من أطباق الحلوى بالإضافة إلى العصائر.
وبين تيم أن أسعار الليمون تشهد حاليا انخفاضا غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في الأسواق المركزية قبل شهر رمضان إلى 15 قرشا، فيما تراوح سعره أمس من 30 إلى 40 قرشا للكيلو، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى تجميده في ظل ارتفاع أسعاره في باقي فترات السنة.
هذا وكانت دعت جمعية حماية المستهلك في بيان لها مؤخرا الأسر الأردنية إلى تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي المتبع من قبلهم، قبل شهر رمضان.
ودعا رئيس الجمعية محمد عبيدات الأسر بمختلف طبقاتها إلى ترشيد الشراء والاستهلاك والتقشف قدر الإمكان تماشيا مع الظروف الحالية.
كما دعا إلى تخزين ما يمكن تخزينه من السلع المتوافرة حاليا في الأسواق التي تباع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وبخاصة السلع الموسمية المنتجة محليا مثل القمح والبقوليات والبصل والليمون من أجل استخدامها في فترات أخرى من السنة.
ولفت عبيدات إلى أن تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي والتحوط من خلال تخزين السلع التي يمكن تخزينها سيساعد على الحد من الظلم والاحتكار الذي يمارسه أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون شهر رمضان والحروب لرفع أسعار السلع لجني أرباح فاحشة على حساب المواطنين.

MENAFN23032024000072011014ID1108014098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث