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عدم دفع الأجور أبرز الشكاوى المقدمة لوزارة العمل

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- احتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل خلال أول شهرين من العام الحالي، إذ بلغت 720 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 40 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة خلال أول شهرين من العام الحالي، وبلغ عددها 1812 شكوى.
فيما أكدت الوزارة أن 530 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 278 قيدا للإجراء.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، خلال أول شهرين من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد عمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 116.
وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 97 شكوى، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 52.
في حين أظهر التقرير أنه لم يرد شكاوى بخصوص إجبار العامل على تقديم الاستقالة.
وأن الشكاوى على "حماية" بشأن عدم منح العامل شهادة خبرة، بلغت 100 شكوى، في حين بلغ عددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 97 شكوى.
وأما شكاوى مطالبات العمل الإضافي فقد بلغت 46 شكوى، وشكاوى عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور 22 شكوى.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة بخصوص الحق المكتسب بموجب عقد العمل /المادة 4 فقد بلغ 30 شكوى.
أما الشكاوى بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 14 شكوى، وبخصوص الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية فقد بلغت 17 شكوى، وفصل العامل بعد تقديم الشكوى بلغ 10 شكاوى، ومن الشكاوى كان يتعلق بعدم إعطاء إشعار شهر إنذار وبلغت 6 شكاوى.
في حين بلغ عدد الشكاوى بخصوص استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافا عن العمل المتفق عليه، خلال أول شهرين 37 شكوى.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 5188 زيارة تفتيشية، في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 933، فيما بلغ عدد المخالفات الكلي 713 مخالفة.

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