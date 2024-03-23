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قطاع المباني في الأردن يتسبب بـ3.56 مليون طن من غازات الدفيئة

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- يلعب قطاع المباني والتصنيع والتشييد في الأردن دورا بارزا في تنامي انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المُناخي، إذ ساهم بإطلاق 3.56 مليون طن مكافئ من الانبعاثات في الغلاف الجوي عام 2020، وفق إحصاءات رسمية.
هذه المؤشرات تأتي في وقت أطلق فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الحالي تقريراً يظهر أن الطلب على الطاقة والانبعاثات الناجمة عن قطاع المباني والتشييد تمثل أكثر من 5 % من الانبعاثات العالمية، إذ كانت نسبة الزيادة البالغة 1 % في العام 2022 تعادل انبعاثات ناجمة عن عشرة ملايين سيارة تسير حول خط استواء الأرض.
ووفقا للتقارير الوطنية، يمكن أن يعزى الجزء الأكبر من انبعاثات الأردن إلى صناعة الطاقة التي تساهم بنسبة 61.87 % من إجمالي انبعاثات البلاد، حيث تعد الكهرباء والحرارة من أكثر القطاعات كثافة للكربون، حيث وصلت انبعاثاتها إلى 8.68 مليون طن مكافئ عام 2020.
وهذه المؤشرات المحلية والعالمية، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي ديماسي، تعد ذات "تأثير عالمي عميق"، في ضوء أن قطاع البناء والتشييد يمثل 34 % من الطلب عالمياً على الطاقة، ونحو 37 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة.
وتنبع هذه الانبعاثات من استهلاك الطاقة، حيث يرتبط 9 % بالاحتراق، و19 % باستهلاك الكهرباء أو حرارة الشبكة، فيما أن استخدام مواد البناء تمثل 9 %.
وتتعدى أهمية المباني الاهتمامات المحلية، إذ تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف اتفاق باريس، ما يجعل العمل الجماعي ضرورة ملحة، بحسب الديماسي.
وعلى الصعيد العربي، تبلغ المساهمة الحالية للمنطقة العربية في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية حوالي 5 %، وفقا لتقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومع ذلك، فإن الحصة التاريخية للمنطقة من الانبعاثات التراكمية تبلغ حوالي 3 %، بحسب ديماسي.
وأشار الديماسي، في تصريحات لـ"الغد" الى أن "القطاع السكني في الأردن يعتبر مسؤولاً عن 43 % من إجمالي استخدامات الطاقة، حيث إن تلك المستخدمة لغايات تدفئة وتبريد الأماكن تبلغ نسبتها أكثر من 60 % من استعمالات الطاقة السكنية الإجمالية".
ورغم أن الأردن يسعى لإزالة الكربون من قطاع المباني، إلا أن هناك سلسلة من التحديات التي تواجه هذه العملية، أجملها الديماسي بـ"ندرة المياه التي تلوح في الأفق، وتتفاقم بشكل كبير بسبب أساليب البناء القديمة، وإدارة المصادر المائية غير الفعالة".
كما أن "اعتماد الأردن الكبير على الوقود الأحفوري المستورد يجعله عرضة لتقلبات الأسعار، وانقطاع الإمدادات، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة في المباني"، برأيه.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل إن "ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وانخفاضها في الشتاء بشكل غير مسبوق، يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة للتبريد والتدفئة".
وقد أدى "التحضر السريع، وضغوط النمو السكاني، وتدفق اللاجئين إلى تفاقم القضايا البيئية، ما يتطلب تخطيطاً حضرياً مستداما، وتصميمات للمباني موفرة للطاقة".
وأما التحديات التشريعية فتكمن بـ"عدم وجود مرجعية وطنية شاملة تحتوي على تعليمات فنية حول أساليب وتطبيقات الطاقة الصفرية، وبمبان خالية من الكربون في الأردن، في ضوء افتقار المملكة لبرامج وطنية لتعويض الكربون".
ورغم ذلك، وبحسب الديماسي، فإنه "في مطلع آذار (مارس) الحالي كان الأردن واحدًا من 70 دولة أيدت إعلان "دي شاليو"، في المنتدى العالمي للمباني والمناخ، الذي استضافته الحكومة الفرنسية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم من التحالف العالمي للمباني والإنشاءات".
ويهدف الإعلان الوزاري إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل إزالة الكربون، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال تسهيل التعاون بين الحكومات والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في قطاعي البناء والتشييد.
وبين أن الأردن تعهد بالتزامه بمبادرة "اختراق المباني"، التي تشارك في قيادتها وزارة التحول البيئي والتماسك الإقليمي في فرنسا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية في المملكة المغربية.
علاوة على ذلك، فإن بعض الإجراءات الرئيسة التي يمكن أن تسرع من خفض الانبعاثات داخل قطاع المباني في الأردن" تكمن في وضع إستراتيجيات وخرائط طريق طموحة وشاملة، لتحديد مسار البلاد نحو قطاع المباني والتشييد الخالي من الانبعاثات، والفعال والمرن"، وفق قوله.
ومن بين الأمور الأخرى، في رأيه "تطوير وتنفيذ القوانين وسياسات البناء الأخضر الإلزامية للمباني الجديدة، وإعادة تأهيل الأبنية القائمة حاليا، بحيث تراعي كافة التدابير المتعلقة بخفض الكربون".
كما لا بد، من وجهة نظره، من "تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، أو الإعانات، أو المنح لتشجيع المطورين والبنائين، وأصحاب المنازل على الاستثمار في ممارسات وتقنيات البناء المستدام".
ويمكن أن يشمل ذلك "حوافز لإجراء التعديلات التحديثية الموفرة للطاقة، وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، واعتماد شهادات المباني الخضراء".
ويعد الاستثمار في بناء القدرات، وبرامج التدريب للمهندسين المعماريين، والمقاولين، وعمال البناء أمرًا ضروريًا لضمان حصولهم على المعرفة، والمهارات اللازمة لتصميم وبناء المباني المستدامة، والموفرة للطاقة، وفق الديماسي.
وشدد على" إطلاق حملات توعية عامة، وبرامج تعليمية لرفع مستوى وعي حول أهمية المباني المستدامة، وفوائد كفاءة الطاقة، التي يمكن أن تساعد في زيادة الطلب على ممارسات البناء المستدام".
وأكد "أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في التقنيات، ومواد البناء المبتكرة، والمصممة خصيصًا للسياق الأردني، للتسريع من عملية تبني ممارسات البناء المستدامة".
ودعا إلى "وضع وتنفيذ سياسات المشتريات العامة الخضراء، التي تتطلب من الوكالات الحكومية إعطاء الأولوية لمواد وممارسات البناء المستدامة بيئيًا في مشاريع الأبنية العامة، والذي يمكن معه أن يخلق طلبًا في السوق على المنتجات، والخدمات الخضراء، بل ويساعد في خفض التكاليف".
وحث على "توفير الدعم التنظيمي، وإنشاء آليات السوق مثل تسعير الكربون، لتحفيز خفض الانبعاثات في قطاع البناء، وتشجيع الاستثمار في التقنيات والممارسات المستدامة".
ويعد تعزيز الشراكات والتعاون بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، في رأي الديماسي عاملاً مساعدا في تبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، والموارد لدعم التحول إلى المباني المستدامة.

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