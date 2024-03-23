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90 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين العام الماضي

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها العام الماضي للاجئين السوريين وصلت حوالي 90 ألف تصريح عمل. فيما قدر عدد التصاريح للشهرين الأولين من العام الحالي بحوالي 8.566 ألف تصريح.
تقدّر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجين في الأردن، عدد تصاريح العمل المصدرة للاجئين السوريين منذ عام 2016 وحتى اليوم بـ 439.048 ألف تصريح، 90 % منهم تصاريح للذكور، و 10 % فقط للإناث.
وأشارت المفوضية، إلى أنّ ما ينظم عمل اللاجئين السوريين هو قانون العمل الأردني وهو ما ينطبق على العمال غير الأردنيين، مشيرة إلى أنّ الحكومة الأردنية أتاحت لهم العمل في المهن المفتوحة، كما أتاحت لهم تسجيل وإدارة الأعمال التجارية الخاصة.
وكانت المفوضيّة قد كشفت في تقييمها الربعي للوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين للعام الماضي، أن "معدل دخل الأسرة السوريّة في الأردن يبلغ 255 دينارا شهرياً" ممن هم خارج المخيمات، وأشارت إلى أن نسبة الدخل من العمل من إجمالي الدخل للأسرة تصل لــ 42 %.
وذكرت أنه بالرغم من تخفيض المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين، إلا أن المساعدات المشتركة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، ظلت المصدر الرئيس لدخل اللاجئين العام الماضي، إذ تمثل 44 % من دخل اللاجئين السوريين.
وأضافت أنّ الإنفاق الشهري في المتوسط، بلغ 314 دينارا للأسر السورية 63 ديناراً للفرد السوري، مشيرة الى أنّ أنماط الإنفاق للسوريين والتي كانت ممثالة للاجئين من الجنسيات الأخرى كانت متماثلة حيث تركزت على الغذاء والإيجار والصحة.
وأنفقت الأسر السورية في المتوسط 308 دنانير، أي 98 % من إجمالي إنفاقها على عناصر سلة الحد الأدنى للإنفاق على قيد الحياة شهرياً.
وأشارت إلى أنّ نسبة أسر اللاجئين السوريين المثقلة بالديون مرتفعة، حيث إن 91 % من الأسر السورية مديونة، وبلغ إجمالي متوسط الدين المبلغ عنه لكل أسرة 1,217 دينارا. وكان السبب الأكثر شيوعاً للاقتراض هو "الإيجار" وذلك ما صرّح عنه ثلث اللاجئين.
ويشار هنا إلى أن الأردن كان قد وقع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي "وثيقة الأردن" عام 2016، وافق فيه على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة مقابل تحسين فرص وصول الأردن للسوق الأوروبي، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد. وبناء عليه، بسّط الأردن إجراءات تصريح العمل ووافق على إصدار تصاريح للاجئين السوريين مجاناً لفترة زمنية محددة.

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