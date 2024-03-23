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العفو العام.. دلالات التوقيت وسرعة الإقرار

3/23/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بأعداد مسودة للعفو العام وهو الرابع في عهد جلالته، ويتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فما دلالات هذا العفو السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية.
فالعفو الذي جاء على نحو مفاجئ دون مطالبات من نواب أو مواطنين وإدراكا من القيادة السياسية بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مقرونا بسرعة تنفيذه، ليكون هدية ملكية للمواطنين في أجواء رمضانية بكل روحانياتها واقتراب عيد الفطر السعيد.
كما أن العفو العام جاء لتتم دراسته واقراره في الدورة البرلمانية الأخيرة من عمر مجلس النواب التي تنتهي مطلع نيسان (إبريل) المقبل، ودون الحاجة لدورة استثنائية ما يلمح إلى أن عمر المجلس ينتهي بانتهاء الدورة الأخيرة وأن الانتخابات البرلمانية هذا العام ستكون وفقا لمواعيدها الدستورية.
ولم يغفل قرار العفو العام أيضا عن ثوابت الدولة في التسامح واعطاء فرصة لمن أذنب ليعود شخصا منتجا وصالحا في المجتمع، إضافة للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي جاءت بعد وباء عالمي فيروس(كورونا) وما خلفته من أثر على القطاعات الاقتصادية وتزامن مع حرب غاشمة على غزة تعدت الـ166 يوما كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
ووفقا لمجلس النواب، فانه سيباشر اليوم الأحد بدراسة ومناقشة قانون العفو العام الذي ارسلته الحكومة، للمجلس نهاية الأسبوع الماضي للسير بالمقتضى الدستوري بعد إقرار الأسباب الموجبة له ومسودته الأولية ليكون في عهدة النواب.
فدلالات العفو تتعدى فكرة تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتؤشر على ضرورة تحقيق المنعة للاقتصاد الوطني وللأردن للسير في برامجه التي أثرت عليها الحرب الدائرة في غزة ومحاولة لدوران العجلة الاقتصادية، والالتفات إلى الشأن الداخلي بتركيز كبير.
مشروع القانون الذي توقع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي غازي الذنيبات أن تنتهي مراحل إقراره قبل عطلة عيد الفطر، سيسهم في تخفيف جانب مهم من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
ومن الدلالات السياسية بالإضافة للالتفات للشأن الداخلي أيضا عدم التعدي على حقوق المواطنين، حيث طلب من حكومة العمل على استثناء الأفعال الجرمية المتكررة، التي تتعدى على حياة وحقوق المواطن في مشروع قانون العفو العام، وإغلاق ملفات القضايا ذات الطابع المطلبي.
وفي السياق يؤكد عضو مجلس الأعيان د. ابراهيم البدور، إن العفو العام مهم لجهة التوقيت والحاجة الملحة له الآن وإدراك الإرادة السياسية أهميته، إضافة لسرعة إقراره وتجهيز الحكومة لذلك عبر التحضيرات التي تمت بسرعة قياسية فضلا عن إقراره خلال الدورة العادية لمجلس النواب دون تأخير أو حاجة لعقد دورة استثنائية.
وأوضح أن الدلالات السياسية والاجتماعية بارزة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية من جهة والالتفات إلى الشأن الداخلي من جهة أخرى فضلا عن تقديره للموقف الاجتماعي والشعبي واحتياجاته.
ولفت إلى ضرورة أن يراعي مجلس النواب عدم التكرار في الجرائم وأن يحدد موعد تنفيذه ليرتبط بمناسبة اليوبيل، فضلا عن ضرورة تجويده ليراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
بدوره أشار الخبير الدستوري د. رياض الصرايرة على أهمية التوسع في مشروع القانون ليشمل جرائم مختلفة بحيث يراعي إلا تشمل المكررين لأكثر من مرتين، فضلا عن مساهمته في إخراج أكثر من 7 آلاف سجين من السجون وحالات التوقيف الإداري، للحد من سلطة الحكام الإداريين إضافة للتخفيف على السجون التي تضم ما يزيد على 13.5 ألف سجين وموقوف بما يصل إلى أكثر من 180 % من طاقة السجون الاستيعابية.
وزاد: ان هذا من شأنه أن يحقق معايير حقوق الإنسان، ويحد من النفقات المالية الكبيرة على الدولة خاصة وان كل سجين يكلف الدولة 750 دينارا شهريا.
واعتبر الصرايرة ان الدلالة الاهم للعفو، هو تحسس احتياجات الناس والالتفات إلى الشأن الداخلي، والحد من تداعيات وآثار الحرب على غزة الواقعة على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام .
ولفت إلى أن مشروع قانون العفو جاء بشهر رمضان بأجوائه الايمانية وروحانياته وفي ظروف صعبة، لارساء قيم التسامح والمودة بين الناس فضلا عن انه سيكون عيدية ملكية للناس على عيد الفطر السعيد.
من جانبه، قال استاذ العلوم السياسية د. باسم تليلان إن العفو جاء مفاجئا دون أي إرهاصات أو مقدمات، وجاء تقديرا للموقف الاقتصادي والاجتماعي للناس، وتحسسا ملكيا لاوضاع العامة دون أي مطالبات أو مناشدات.
ولفت إلى أن الدلالة الأعمق كانت هي انه أشار بشكل غير مباشر على مضي الدولة في الانتخابات البرلمانية وان مجلس النواب الذي سينهي مدته الدستورية يشير إلى قرب إجراء الانتخابات، والإعلان عنها بعد الاستعدادات الكبيرة التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب وأجهزة الدولة لها.
وشدد تليلان على أن التوقيت لعب دورا محوريا ومهما في العفو فضلا عن الفترة القصيرة التي يقر فيها كقانون بحيث لن يسمح بالأخذ والرد فيه ويلبي الهدف الذي اقر به ووجه لاجله.

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