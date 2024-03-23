الاحتلال يعتقل 7740 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير
الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم السبت 15 فلسطينيا في
الضفة الغربية.
وأوضح النادي أن عدد
المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 7740.
وفي اليوم الـ169
للحرب، أوقع القصف الإسرائيلي شهداء في رفح، بينما تحتدم المعارك وسط مدينة غزة، يأتي
ذلك بالتزامن مع تأكيد مكتب الإعلام الحكومي أن قوات الاحتلال قتلت 100 شخص وأعدمت
كوادر طبية داخل مجمع الشفاء الطبي.
MENAFN23032024000072011014ID1108014091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.