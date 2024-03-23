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الاحتلال يعتقل 7740 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

3/23/2024 11:50:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم السبت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية.
وأوضح النادي أن عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 7740.

وفي اليوم الـ169 للحرب، أوقع القصف الإسرائيلي شهداء في رفح، بينما تحتدم المعارك وسط مدينة غزة، يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مكتب الإعلام الحكومي أن قوات الاحتلال قتلت 100 شخص وأعدمت كوادر طبية داخل مجمع الشفاء الطبي.

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