19 شهيدا في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق منتظري مساعدات جنوب غزة



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنّ قوات الاحتلال والدبابات أطلقوا عيارات نارية من أسلحتهم الرشاشة باتجاه فلسطينيين ينتظرون أكياس الطحين والمساعدات في مكان بعيد لا يُشكِّل خطورة على الاحتلال، حيث وصل جزء من الشهداء إلى مستشفى المعمداني وبقي عدد منهم ملقاة جثامينهم على الأرض.

وأدانت حكومة غزة، الجريمة المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث حملت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية.

كما حملت مسؤولية حرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة وخاصة ضد 700,000 فلسطيني في محافظتي غزة والشمال، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يومياً.

وطالبت كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة أيضاً بوقف المجاعة فوراً قبل فوات الأوان.

كما طالبت بفتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر البرية وإدخالها بشكل فوري إلى الفلسطينيين.

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