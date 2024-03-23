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القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي إثر نقص الدواء والغذاء

3/23/2024 11:50:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، ، أبو عبيدة، السبت، وفاة محتجز إسرائيلي لدى حماس نتيجة نقص الدواء والغذاء.


وقال أبو عبيدة، عبر منصة تليغرام، المحتجز الإسرائيلي المتوفي ييجـڤ بوخطاڤ 34 عاماً.
وأضاف: قد حذرنا سابقاً أن المحتجزين الإسرائيليين يعانون ذات الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم.

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