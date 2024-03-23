القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي إثر نقص الدواء والغذاء

القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي إثر نقص الدواء والغذاء
التاريخ
3/23/2024 11:50:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، ، أبو عبيدة، السبت، وفاة محتجز إسرائيلي لدى حماس نتيجة نقص الدواء والغذاء.
وقال أبو عبيدة، عبر منصة تليغرام، المحتجز الإسرائيلي المتوفي ييجـڤ بوخطاڤ 34 عاماً.
وأضاف: قد حذرنا سابقاً أن المحتجزين الإسرائيليين يعانون ذات الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم.
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