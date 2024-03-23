Sunday, 24 March 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في اليوم العالمي للمياه.. عندما يستخدم التعطيش سلاحا لقتل الغزيين

3/23/2024 11:50:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - يقطع الشقيقان أنس وأسامة الغول يوميا نحو 700 متر سيرا على الأقدام للوصول إلى البئر الوحيدة الموجودة في مربعهم السكني بمخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، من أجل تعبئة غالونات بلاستيكية من المياه اللازمة للاستخدامات المنزلية.
وبات الحصول على مياه مهمة يومية شاقة بالنسبة لغالبية الغزيين، وتبدو هذه المهمة أكثر تعقيدا بالنسبة لهم في شمال القطاع، جراء التدمير الهائل الذي تسببت فيه الغارات الجوية الصهيونية للبنية التحتية، بما فيها آبار المياه ومحطات التحلية.
ويتكفل أنس (18 عاما) بتوفير المياه المالحة الخاصة بالنظافة والاستخدامات المنزلية، أما شقيقه الأصغر أسامة (14 عاما) فمهمته توفير المياه العذبة للشرب، غير أن والدهما يسري يحسم الأمر ويقول "نحاول أن نقنع أنفسنا بمياه مالحة وأخرى حلوة، والحقيقة أن كل المياه التي نستخدمها في قطاع غزة لا تصلح للاستخدام الحيواني".
ووصل الحال بيسري النازح بأسرته في منزل بمخيم الشاطئ على مقربة من البحر إلى اللجوء للتيمم من أجل أداء الصلوات، في ظل أزمة مياه حادة تواجه سكان المدينة وشمالها، بسبب دمار غالبية الآبار، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من آبار قليلة.
ويقول يسري الذي يعيل أسرة من 5 أفراد "نعاني أزمة مياه حادة وقاتلة، وأرى الرجال والنساء يخاطرون بأنفسهم للوصول إلى البحر لجلب المياه لمنازلهم".
وتعمل البئر التي تتزود منها أسرة يسري والجيران بالمياه على الطاقة الشمسية، ويحصلون على حاجتهم من المياه بالمجان، إلا إذا استدعت الحالة الجوية تشغيل البئر بواسطة مولد يعمل بالوقود، فحينها تكون تكلفة التشغيل تشاركية بين السكان، لندرة الوقود وارتفاع سعره.
وحسب يسري، فإن "مثل هذه الآبار الشخصية باتت المصدر الوحيد للمياه بالنسبة لغالبية سكان المدينة، من أجل استخدامها في النظافة الشخصية، والاستخدامات المنزلية الأخرى"، أما المياه العذبة فالحصول عليها مهمة أكثر تعقيدا، حسب وصف يسري، ويوضح أن محطات تجارية قليلة عادت للعمل، ولكن المياه ليست جيدة وبحاجة لإعادة تكرير، وتقف أزمة الوقود عائقا أمام ذلك.
تدمير ممنهج
منذ الساعات الأولى للحرب على القطاع، أظهر الاحتلال أنه لن تكون حربا كسابقاتها، فأدخلت المياه كسلاح للفتك بالغزيين، وقطعت عنهم إمدادات شركة المياه الصهيونية "ميكروت"، وعمدت بشكل ممنهج إلى تدمير مصادر المياه المحلية من آبار ومحطات تحلية، خاصة في مدينة غزة، كبرى مدن القطاع.
وفي نطاق بلدية غزة، حسب ما ذكر المتحدث باسمها حسني مهنا، فقد شمل التدمير 40 بئرا من أصل 76 بئرا تقريبا، و9 خزانات للمياه بشكل كلي وجزئي، و42 ألف متر طولي من شبكات المياه، و500 محبس.
وتقلصت حصة الفرد من المياه إلى لترين فقط يوميا، بعد أن كانت تصل إلى 90 لترا قبل اندلاع الحرب، وسبب ذلك -وفقا لمهنا- "الدمار والأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق وشبكات المياه"، وقال إن البلدية تقوم حاليا بتشغيل آبار قليلة لساعات محدودة كلما توفر الوقود.
مصادر مياه غزة
وقبل اندلاع الحرب، كانت بلدية غزة تقدم خدماتها لنحو 700 ألف نسمة، ويرتفع العدد لمليون نسمة نهارا، في حين يقيم بها حاليا أقل من نصف مليون بقليل -حسب تقدير مهنا- يمثلون سكانها وأسرا نازحة إليها من مناطق أخرى. ويوضح مهنا أن المياه في المدينة تتوفر من 3 مصادر رئيسية: خط شركة المياه الصهيونية "ميكروت" الذي يغذي المدينة بنحو 25 % من احتياجاتها من مياه الشرب، وقد أوقفها الاحتلال في بداية الحرب، والمصدر الثاني هو الآبار الجوفية التي تغذي المدينة بنحو 65 % من احتياجاتها، لكن الاحتلال دمر نحو 40 بئرا منها كانت تنتج نحو 60 % من إجمالي مياه المدينة، وباقي الكمية يصعب إنتاجها في ظل نفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار.
أما المصدر الثالث، فهو محطة التحلية شمال غزة التي تغذي المدينة بنحو 10 % من احتياجاتها اليومية، وقد استهدفها الاحتلال ومحيطها مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
صورة قاتمة
وفي مدينة رفح أصغر مدن القطاع التي تؤوي نحو 1.3 مليون نسمة من سكانها والنازحين إليها، تبدو الصورة قاتمة، وتكافح بلديتها من أجل إيصال المياه إلى المنازل، وفق برنامج توزيع أسبوعي، بحيث تصل المياه إلى كل منطقة مرة واحدة أسبوعيا لساعات محدودة.
ويقول حمزة أبو مصطفى -وهو نازح من مدينة خان يونس يقيم لدى قريبه بمخيم الشابورة- إن المياه تصل ضعيفة مرة واحدة أسبوعيا، ولا يستطيعون تعبئة الخزانات، وهي مياه شديدة الملوحة ويقتصر استخدامها على الاستخدامات المنزلية.
أما المياه العذبة، فيجلبها حمزة من محطة تحلية مجانية، ويقول إنه يحمل بضع غالونات يوميا على عربة يدوية ويذهب بها للمحطة التي تبعد عنه نحو 400 متر من أجل تعبئتها للشرب والطهي.
وبشكل أساسي تعتمد رفح على المياه الجوفية، ويقول رئيس البلدية أحمد الصوفي إن هناك عجزا دائما في الخزان الجوفي يقدر بـ40 %، وحاليا تعاني المدينة عجزا يتجاوز 70 % في إمدادات المياه للمنازل.
وسبب هذا العجز -بحسب الصوفي- هو أن كثيرا من الآبار خرجت عن الخدمة بسبب الملوحة الشديدة، جراء وقوع الخزان الجوفي بالمدينة أسفل مستوى مياه البحر، فضلا عن العجز الكبير في المياه العذبة، ويصف رئيس البلدية الوضع المائي الحالي بالكارثي، بحيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد 10 لترات يوميا، وهي أقل بـ10 % من المعدل الدولي المتعارف عليه.
والحال في مدينتي رفح وغزة تنسحب على باقي القطاع، حيث أزمة المياه مستفحلة منذ سنوات طويلة جراء قيود الحصار والحروب المتكررة، وتردي البنية التحتية.
ويحتاج الغزيون (نحو 2.2 مليون نسمة) 3 ملايين لتر يوميا من المياه، ولها 3 مصادر رئيسية، وهي وفق ما حددها للجزيرة نت المهندس زهدي الغريز مساعد رئيس لجنة الطوارئ المركزية: الآبار الجوفية التي نحو 97 إلى 99 % منها غير صالحة بالمطلق للاستخدام البشري نظرا لشدة ملوحتها، وخطوط شركة المياه الصهيونية (ميكروت) التي تضخ 18 مليون متر مكعب بالسنة من المياه العذبة، ومحطات التحلية الثلاث في شمال القطاع ووسطه، التي تنتج مجتمعة من 4 إلى 5 ملايين متر مكعب بالسنة من المياه العذبة.
وقال الغريز إن 22 مليون متر مكعب تنتجها المصادر الثلاثة لا تفي بحاجة السكان الذين يسدون النقص باستخدام مياه غير صالحة من الآبار الجوفية، سواء التابعة للبلديات أو الشخصية، ومع اندلاع الحرب تعمقت الأزمة مع قطع الاحتلال الإمدادات المائية واستهداف الآبار ومحطات التحلية.-(وكالات)

MENAFN23032024000072011014ID1108014088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث