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بقصف مستمر.. الاحتلال يهدد بتدمير الشفاء على من فيه

3/23/2024 11:50:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - استمر القصف المدفعي الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة في ظل تهديدات بقصف وتدمير مباني المجمع فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه، فيما تسببت غارات على مناطق مختلفة بالقطاع في استشهاد عدد من الفلسطينيين.
وتوفي 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار ومنع قوات الاحتلال وصول الأدوية إليه.
وأضاف أن أطباء ومرضى ونازحين من المحاصرين، بينهم أطفال، داخل مستشفى الشفاء وفي محيطه، يطلقون نداء استغاثة لتوفير الغذاء والدواء ويناشدون الصليب الأحمر التدخلَ لإجلائهم.
وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال يحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الطواقم الطبية في مركز الأمير نايف بمجمع الشفاء، وأنه قصف مبانيَ عدة، وأحرق قسم الشرايين في المجمع.
وفي اليوم السادس من اقتحامه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي.
وأضاف الثوابتة، امس أن قوات الاحتلال أعدمت بعض الكوادر الطبية داخل المجمع.
كما أفادت مصادر فلسطينية بتجدد الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي. وما يزال القصف المدفعي متواصلا في محيط المجمع.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الجيش الصهيوني هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".
وأعرب المكتب عن استنكاره وإدانته "البالغة" لتلك "الجريمة المنظمة" التي يواصل الجيش الصهيوني ارتكابها "بكل وحشية وانتقام".
من جانب آخر، سقط شهداء ومصابين في قصف للاحتلال استهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.
واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات نتيجة التوغل والقصف الصهيوني على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة منذ فجر امس.-(وكالات)

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