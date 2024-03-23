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الاحتلال يستغل العدوان ضد غزة لمصادرة 8 آلاف دونم بالأغوار

3/23/2024 11:50:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في خضم جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ يسعى الوزير المتطرف، "سموتريتش"، لاستغلال الانشغال بعدوان الاحتلال من أجل التوسع الاستيطاني، كما فعل أمس بقراره الاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية، وسط تنديد فلسطيني وعربي واسع.
وتسارع حكومة الاحتلال الخطى لتكثيف وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية عبر مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتشريد أصحابها وإقامة المستوطنات فوقها، وهو الأمر الذي أدانته الفصائل الفلسطينية، كما ندد به البرلمان العربي وحذر من خطورته.
وقال البرلمان العربي، في تصريح له أمس، إن استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستعمرات الصهيونية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حداً لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعماري، لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
في حين تكتنف جولة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، للمنطقة الكثير من الشكوك من قبل الجانب الفلسطيني الذي حذر من مضامين المقترحات والأفكار التي يحملها والتي تأتي لصالح الاحتلال.
وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من "خطورة مضامين الورقة الأميركية لما يسمى (اليوم التالي)، الهادفة إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفرض تسوية تقوم على تجاوز الحقوق الفلسطينية تحت شعار خريطة طريق أميركية لدولة فلسطينية موهومة، وشطب التمثيل الفلسطيني وإعادة تشكيله وفق المقاييس الأميركية".
واعتبرت أن "الدخول الأميركي على خط الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بالإعلان عن مشروع الميناء البحري العائم والجسر الرابط لشاطئ قطاع غزة معه، هو جزء لا يتجزأ من أدوات المشروع الأميركي لخلق رأس جسر لمشروع فرض الوصاية الدولية وخلق إدارة تابعة على أرض غزة تعمل تحت الاحتلال وبالتعاون معه، كبوابة لشطب أي تمثيل فلسطيني حقيقي واستبداله بتشكيل مسخ صنع في أميركا".
وأكدت الجبهة الشعبية، "موقفها الرافض للمشروع الذي جاء متقاطعاً مع رؤية المؤسسة العسكرية والأمنية للعدو بشأن السيطرة عسكرياً على قطاع غزة، وتشكيل إدارة متعاونة فيه راهن فيها العدو على اجتذاب بعض البنى العشائرية والشخصيات".
وبالمثل؛ شددت الفصائل الفلسطينية، على ضرورة تحقيق موقف فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال، ويمنع الاستفراد بأي فصيل أو مكون فلسطيني ويسمح بخلق جبهة تصدي وطنية في وجه الكيان المحتّل.
ولا تتجاوز الفصائل الفلسطينية حالة الخلافات الحادة داخل حكومة الحرب والأصوات التي برزت بين صفوف عسكريين ومستشارين عسكريين سابقين للتحذير من هزيمة إستراتيجية نتيجة عدم وجود خطة سياسية للخروج من غزة بعد فشل أهدافه فيها.
وقد أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و70 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و298 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
جاء ذلك على وقع أصداء المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية التي تكشف قلق إدارة الرئيس "جو بايدن" من ارتكاب حكومة الاحتلال "خطأ إستراتيجياً كبيراً" قد يستمر تأثيره لأجيال من خلال إنكار "الضرر الجسيم" الذي لحق بسمعة الكيان المحتل في جميع أنحاء العالم بسبب حربه في غزة.
وقالت المذكرة، التي نشرتها الإذاعة الوطنية الأميركية العامة "إن بي آر"، نقلاً على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركي "بيل روسو" الذي يشرف على الشؤون العامة العالمية في وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال تواجهان "مشكلة مصداقية كبيرة" نتيجة لهجوم "لا يحظى بشعبية" لجيش الاحتلال على غزة، وفق قوله.
وتعكس الاختلافات الصارخة بين وجهات نظر واشنطن وحكومة الاحتلال اتساع الفجوة بينهما بشأن سلوك الاحتلال في الحرب ضد غزة، فيما تعمق الخلاف أول من أمس عندما التقى "بلينكن" برئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بالكيان المحتل خلال جولته للمنطقة.
وطبقاً لما نقلته وسائل إعلام الاحتلال عن اللقاء الثنائي؛ فإن "بلينكن" حث "نتنياهو" على عدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح لكونه يخاطر بقتل المزيد من المدنيين، وبإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدة الإنسانية، وبالمزيد من عزلة الكيان المحتل حول العالم وتعريض أمنه ومكانته على المدى الطويل للخطر.
في حين صرح "نتنياهو" بأنه أبلغ "بلينكن" أن حكومة الاحتلال تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن، مضيفاً بالقول: "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك"، وفق مزاعمه.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض بأنه سيبحث مع المسؤولين الصهاينة، خلال زيارتهم القريبة، خيارات بديلة للقضاء على حركة "حماس" في غزة بدون اللجوء إلى شن هجوم بري على رفح، لأنه سيكون "كارثة" على حد قول واشنطن.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي"، في تصريح سابق، إن "هناك مليونا ونصف مليون شخص، بما يجعل شن الهجوم البري الكبير خطأ وسيكون كارثة، مبيناً أن المسؤولين الأميركيين سيبحثون الخيارات المحتملة مع المسؤولين الإسرائيليين عندما يزورون واشنطن
وتوقع "كيربي"، الاقتراب من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وأن المحادثات بشأنه مستمرة، معتبراً بضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم استعادة الأسرى وإدخال المزيد من المساعدات.

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