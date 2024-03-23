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رصيف بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

3/23/2024 11:50:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏جوناثان كوك* - (مدونة جوناثان كوك) 10/3/2024
كان يمكن للرئيس الأميركي إدخال المساعدات إلى غزة بشكل أسرع بكثير، لو أنه أراد ذلك. لكن جدوله الزمني لمساعدة الفلسطينيين يمليه الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.‏
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في ما يلي بعض الملاحظات عن نية الرئيس الأميركي جو بايدن بناء "رصيف مؤقت" -أو ما يسميه مسؤولوه من باب التضخيم، "ميناء"- لإدخال المساعدات إلى غزة:‏
‏رقم 1 - على الرغم من أن أحدًا لم يذكر ذلك، إلا أن بايدن ينتهك في الواقع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 17 عامًا بخطته لبناء رصيف بحري في القطاع. وفي الأساس، ليس لدى قطاع غزة ميناء بحري ولا مطار، لأن إسرائيل، التي تحتله، منعته منذ وقت طويل من امتلاك أي منهما.‏
‏حظرت إسرائيل أي شيء يدخل إلى غزة ولا يأتي عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها. ومنعت أساطيل المساعدات الدولية -بشكل عنيف في كثير من الأحيان- من الوصول إلى غزة لجلب الأدوية. كما صنع الحصار في غزة سوقًا أسيرة للبضائع الإسرائيلية ذات النوعية الرديئة، مثل الفواكه والخضراوات التالفة، وسمح لإسرائيل باقتطاع الأموال عند المعابر البرية التي كان ينبغي أن تذهب إلى الفلسطينيين في شكل رسوم وجمارك.‏
رقم 2 - سوف يتطلب الأمر أسابيع عدة حتى تنجز الولايات المتحدة بناء هذا الرصيف قبالة الشاطئ ويصبح جاهزًا وعاملًا. لماذا التأخير؟ لأن كل عاصمة غربية، بما فيها عاصمة الولايات المتحدة، دعمت الحصار المفروض على القطاع على مدى السنوات السبع عشرة الماضية.‏
‏وقد تسبب حصار غزة الطويل في تفشي سوء التغذية -المتدرج- بين أطفال القطاع، مقارنة بالمجاعة السريعة الحالية. ومن خلال مساعدة إسرائيل في إنزال عقاب جماعي بغزة طوال تلك السنوات، كانت الولايات المتحدة وأوروبا متواطئتين في انتهاك صارخ ودائم للقانون الدولي، حتى قبل الإبادة الجماعية الحالية.‏
‏بـ"رصيفه"، لن يستطيع بايدن أن يلغي هذا التواطؤ طويل الأمد في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. بل إنه شدد على أن رصيف الميناء الذي ينوي إنشاءه سيكون مؤقتًا. وبعبارة أخرى، سوف تعود الأمور إلى العمل في غزة كالمعتاد بعد ذلك: سيُسمح لأي أطفال ينجون من القتل في الحرب الجارية بالموت جوعًا -مرة أخرى بالحركة البطيئة؛ بمعدل لا يسجَّل في وسائل الإعلام المؤسسية، ولا يضغط على واشنطن لينظر إليها على أنها تفعل شيئًا.‏
‏رقم 3 - يستطيع بايدن إدخال المساعدات إلى غزة بشكل أسرع بكثير من بناء رصيف، إذا ما أراد ذلك. يمكنه ببساطة أن يصر على أن تسمح إسرائيل لشاحنات المساعدات بالمرور عبر المعابر البرية، وتهديدها بعواقب وخيمة إذا لم تمتثل. يمكن أن يهدد بحجب القنابل الأميركية التي يرسلها لقتل المزيد من الأطفال في غزة. أو أنه قد يهدد بقطع ما قيمته مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي ترسلها واشنطن إلى إسرائيل كل عام. وقد يهدد بالإحجام عن استخدام حق النقض (الفيتو) الأميركي لحماية إسرائيل من التداعيات الدبلوماسية في الأمم المتحدة. يمكنه فعل أي من ذلك وأكثر، لكنه اختار أن لا يفعل.‏
رقم 4 - حتى بعد أن يشتري بايدن لإسرائيل بضعة أسابيع أخرى لتجويع الفلسطينيين في غزة بشدة، بينما ننتظر اكتمال رصيفه المؤقت، قد لا يتغير شيء في الواقع العملي. سيظل بإمكان إسرائيل القيام بنفس عمليات التفتيش التي تقوم بها حاليا عند المعابر البرية، لكنها ستقوم بالتفتيش بدلاً من ذلك في لاناركا، قبرص، حيث سيتم تحميل المساعدات على متن السفن. وبعبارة أخرى، ستظل إسرائيل قادرة على خلق نفس عمليات التعطيل التي لا نهاية لها باستخدام "المخاوف الأمنية" كذريعة.‏
‏‏رقم 5 - لا يبدو أن بايدن يغير مساره -مؤقتًا- لأنه أصبح يهتم فجأة بالناس، أو حتى بالأطفال، في غزة. إنهم يعانون في سجنهم المفتوح في الهواء الطلق، بدرجات متفاوتة، منذ عقود. ولو أنه كان قد اهتم، لكان قد فعل شيئًا لإنهاء تلك المعاناة بعد أن أصبح رئيسًا. ولو أنه كان قد فعل شيئًا في ذلك الوقت، لما حدث هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) من الأساس، ولكان من الممكن إنقاذ كل تلك الأرواح التي فقدت على كلا الجانبين -والأرواح التي ما تزال تُزهق على الجانب الفلسطيني كل بضع دقائق.‏
لو أنه كان يهتم حقًا، لما ساعد إسرائيل في جهودها لتدمير (الأونروا)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين وشريان الحياة الحيوي لغزة، من خلال تجميد تمويلها، بناء على ادعاءات إسرائيلية غير مثبتة ضد الوكالة.‏
‏كلا. إن بايدن لا يهتم بمعاناة الفلسطينيين، أو بحقيقة أنه بينما كان مشغولاً بتناول "الآيس كريم"، قُتل عشرات الآلاف من الأطفال أو شوهوا أو تيتموا -والباقي يموتون جوعًا. إنه يهتم باستطلاعات الرأي. وجدوله الزمني لمساعدة الفلسطينيين يحدده بدقة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الأميركية. إنه يحتاج لأن يبدو وكأنه منقذ غزة عندما يقرر الديمقراطيون لمن سيصوتون.‏
إنه يراهن، هو وحزبه الديمقراطي، على أن الناخبين أغبياء بما يكفي لتصديق هذه الكوميديا السوداء.

‏*جوناثان كوك Jonathan Cook: صحفي بريطاني حائز على جوائز. كان مقيمًا في الناصرة، إسرائيل، لمدة 20 عامًا. عاد إلى المملكة المتحدة في العام 2021، وهو مؤلف لثلاثة كتب عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: "الدم والدين: كشف القناع عن الدولة اليهودية" (2006) Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State، "إسرائيل وصدام الحضارات: العراق وإيران وخطة إعادة تشكيل الشرق الأوسط" (2008) Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East؛ و"اختفاء فلسطين: تجارب إسرائيل في اليأس البشري" (2008) Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair. ‏‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Biden's Pier-for-Gaza Is Hollow Gesture

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