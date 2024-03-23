شهداء في قصف استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة
التاريخ
3/23/2024 11:49:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين، كما تم نقل عدد كبير من الإصابات للمستشفى بعد قصف إسرائيلي عنيف تركز على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.-(وفا)
MENAFN23032024000072011014ID1108014079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.