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شهداء في قصف استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

3/23/2024 11:49:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين، كما تم نقل عدد كبير من الإصابات للمستشفى بعد قصف إسرائيلي عنيف تركز على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.-(وفا)

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