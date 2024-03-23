شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على دير البلح
التاريخ
3/23/2024 11:49:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 8 فلسطينيين في إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.
ويذكر أن عددا كبيرا من الجرحى وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء ذلك القصف.
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