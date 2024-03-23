سرايا القدس: أجهزنا على جنود إسرائيليين بكمين في طولكرم

سرايا القدس: أجهزنا على جنود إسرائيليين بكمين في طولكرم
التاريخ
3/23/2024 11:49:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بكتيبة طولكرم، ليل السبت / الأحد، إن عناصرها نصبوا كمينا لسيارة يستقلها ضابط و3 جنود إسرائيليين وأوقعوهم جميعا قتلى.
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