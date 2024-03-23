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ردا على قصف بعلبك.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

3/23/2024 11:49:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر اليوم الأحد، استهداف عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ردا على قصف إسرائيل لمنطقة بعلبك في لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان: "ردا على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، استهدفت المقاومة عند الساعة (1:10) من صباح يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي)، حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا".


وسبق إعلان "حزب الله" بيان صادر عن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال فيه: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق الليلة على ورشة تحتوي على وسائل قتالية تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رصدنا نحو 50 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، وتم اعترض عددا منها".


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