المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف وزارة دفاع الاحتلال بتل أبيب

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف وزارة دفاع الاحتلال بتل أبيب
التاريخ
3/23/2024 11:49:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الأحد، أنها استهدفت مقر وزارة
الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير.
وأكدت المقاومة في بيان لها، أن
عملياتها ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة لأهل غزة.
MENAFN23032024000072011014ID1108014075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.