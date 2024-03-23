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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف وزارة دفاع الاحتلال بتل أبيب

3/23/2024 11:49:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الأحد، أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير.

وأكدت المقاومة في بيان لها، أن عملياتها ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة لأهل غزة.

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