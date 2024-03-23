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خلل ما في الكرة الأردنية !

3/23/2024 11:49:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الكرة الأردنية هناك مشاهد تحتاج إلى تفسير وتشخيص، قبيل الذهاب لمرحلة العلاج للتخلص من مثل هذه الحالات التي من الصعب رؤيتها في غير الأندية والمسابقات المحلية، في مؤشر خطير على ثمة خلل ما يحتاج للتوقف عنده تمهيدا لمعالجته.
في دوري المحترفين الأردني، من السهل أن تجد محترفا أجنبيا يلعب بالمجان.. وفي فرق المحترفين ليس صعبا أن يظهر“أبو الحروف” ليحول المدير الفني في فريق إلى مدرب عام.. وفي الكرة الأردنية من السهل أن تمنح الشخص مهمة إدارية في الفريق، قبل أن تحوله لاحقا إلى مدرب والعكس صحيح، حيث يتحول المدرب أحيانا إلى إداري، في مؤشر على رداءة التخطيط الذي يقوده لمسابقات محلية متهالكة.. في الكرة الأردنية إذا فاز المدرب في مباراة يعتبر“جوارديولا” حتى لو فاز بالحظ، وإذا خسر فإن الإدارات تضعه في أسفل السافلين حتى لو كان المدرب بفكر أنشيلوتي، في مؤشر على غياب التخصص والقدرة الفنية على التقييم !
في الأردن يتسرع اتحاد الكرة بدعوة الأندية لجلسات حوارية، رغم يقينه بأن العلاقة بينه وبين الأندية في أسوأ حالاتها، ولكن سرعان ما يصاب الاتحاد بالخيبة، بعد أن احرجته الأندية ورفضت تلبية دعوته، رغم أنه المظلة الرسمية لكرة القدم الأردنية، ليضع الاتحاد نفسه في موقف محرج.
في الكرة الأردنية هناك تجمعات وسهرات كروية تعقد في المزارع والمقاهي، يصدر عنها الكثير من القرارات مثل فرض تشكيلة معينة على المدرب خلال المباريات، أو فرض استبعاد لاعب وإشراك آخر، وما شابه من هذه القضايا التي تأتي لمصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العامة، وكثيرا ما تأتي لمصالح انتخابية.. في الكرة الأردنية أموال الأندية محجوز عليها، والحافلات لا تجروء على الحركة بسبب انتهاء ترخيصها.. هناك ملاحظات وقضايا من الصعب التطرق إليها إعلاميا لفداحتها وصعوبة تصديقها.
الكرة الأردنية تعيش حاليا الكثير من المشاهد والقضايا التي لا يجب أن يغفل عنها صانعو القرار في الأندية واتحاد الكرة، فإلغاء الجلسة الحوارية بين الاتحاد والأندية التي كان مقررا عقدها يوم أمس، جاء ليفاقم أوضاعنا الكروية، فالملاحظات والسلبيات والمشاهد الغريبة العجيبة، تتطلب قاعدة متينة من العلاقة بين اتحاد الكرة والأندية، لكي يتمكنوا من عقد جلسات حوارية قوية ومثمرة فيها التشخيص الحقيقي للداءـ وكيفية الحصول على الدواء.
بداية الحل تكمن بتأسيس علاقات متبادلة بين الاتحاد والأندية، مبنية على المكاشفة..علاقة فيها المصلحة العامة تسمو فوق المصالح الشخصية.

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