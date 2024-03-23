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البيئة على صفيح ساخن!

3/23/2024 11:49:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


من يتابع باهتمام ما تكتبه الصحفية فرح عطيات في يومية الغد حول قضايا البيئة الأردنية وحالها وكل ما يتعلق بالشأن البيئي، يجد اننا لن نعيش حقيقة ((استدامة)) كفعل ومفهوم واقعي وليس كتصريح منتهي إلا في حالة واحدة، تتمثل ((باستدامة)) التزام ما تقدمه الزميلة فرح في اهتمامها ومتابعتها المتخصصة المستمرة في هذا الشأن، بحيث لو تم جمع كل ما تكتبه من تقارير وتحليلات لتمكنا من اصدار تقرير حالة البيئة الاردنية المتأخر حتى اليوم، وغير ذلك من جهات الاختصاص لا تتجاوز ((الاستدامة)) في عملها سوى عنوان لبرامج ومنح لمشاريع مصروفة وسفريات لمؤتمرات وتصريحات تلفزيونية استعراضية.
حال البيئة في الأردن اشبه بحال المتقلب على صفيح ساخن، لا يجمعه او يضبط حركته وتفاعله او حتى يلمس اثره بفاعلية لا بشر ولا هواء ولا حيوان او طبيعة تحيط بنا، وما تقدمه كثير من التقارير الدولية للباحث بعمق يعلم ما اتحدث عنه، وليس ما يتم اجتزاؤه من فقرات او كلمات ايجابية من تلك التقارير من قبل المعني في اي موقع ادارة وضبط ومتابعة وانفاذ لقانون، اكان يتبع وزارة مختصة او منطقة بقانون خاص او مؤسسة تنموية او بلدية او حتى جمعية تعنى بالعمل البيئي بتمثيل اوسع، والتي تتحول فيه تلك التصريحات مع تراكمها لصورة واقع بيئي مجزوء وضبابي، ولكن للأسف ضباب تشكل من غازات الطبطبة على بعض القرارات وغبار التسويف على المراسلات والمصالح التي لا تنقشع في الهواء او تذوب في الماء او تتحلل في الطبيعة تحت مسميات كثيرة مما يجعلها مستمرة وذات أثر سلبي اكبر واطول عمرا تعكسه كثير من القضايا والمخاطر البيئية القائمة او المستجدة او المُرحلة سنويا.
عندما اقول البيئة على صفيح ساخن أستند لأكثر من واقعة منها ما عشته شخصيا من تجربة عملية، ومنها ما يصدر من تقارير على ((زعل وإلزام)) من جهة الصدور، او تقرير لم يصدر اصلا بالرغم من وجوب صدوره ودون وضوح لأسباب التأخر، منها مثلا آخر تقرير وطني لنوعية المياة والذي صدر قبل اربع سنوات، وآخر تقرير حول حال البيئة اردنيا والذي اصدرته وزارة البيئة قبل ثماني سنوات، وتأخر صدور او تفعيل قوانين وتعليمات واشتراطات كثيرة مختصة، مما استدعى حضورا قويا لوزارة الداخلية مكررا في ظل غياب وزارات ومؤسسات وهيئات الاختصاص، واما عالميا وبحسب ((الإسكوا)) في احدث تقرير لها صدر حديثا منذ شهر او اكثر تقريبا لم يتم ادراج الأردن فيه على قائمة الدول التي شارفت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي نتغنى بها في المناخ ولا حتى في الحياة تحت الماء او غيره، كما وعالميا اكد تقرير الأداء البيئي العالمي (EPI) لعام 2022 تراجع الأردن إلى المركز 81 في ترتيب دول العالم متراجعاً 33 مركزاً، ليصدر تبريرا رسميا ان السبب هو الاستناد إلى ادخال بيانات خاطئة! ليفتح التبرير سؤالا اهم وهو اين انتم مما يُرسل من بيانات؟ وما هي المرجعية والرقابة لتلك البيانات؟ لولا غيابكم!
حال البيئة اردنيا يغيب فيه العمل والتنسيق الجاد، وفي غالبه بعيد عن التوافق الوطني والمؤسسي -وقد يعترض الكثير-، ولكن ليس من حماة ومهتمي ومختصي البيئة والاستدامة، واقول لمن سواهم اعملوا على الاقل لضمان تحقيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ركزت على الموارد المستدامة والبيئة المستدامة وجودة الحياة، لتكون ملموسة وليست كما يتم استعراضها في الاجتماعات الرسمية، والتي استبدلتموها بالبحث عن منحة دولية ومشاركة في مؤتمر عالمي او تعليق شماعة التراجع البيئي بالاشارة الى انه عمل مشترك بين كافة مؤسسات وأفراد الوطن، لاقول انكم صدقتكم في ذلك! ولكن هل يعني هذا ان وجودكم كان مجرد ((ديكور))؟ ورخصة دولية لجلب المنح؟ اوليس في الاصل هو ادارة وتوحيد تلك الجهود والعمل المشترك!

MENAFN23032024000072011014ID1108014073

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