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البطالة مسؤولية من؟

3/23/2024 11:49:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الأردن، كما في العديد من الدول حول العالم، تعتبر البطالة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع، إذ إن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على الاقتصاد بشكل عام، ولكنها تمس كل فرد في المجتمع، مما يجعل العمل على حلها أمرًا ملحًا وضروريًا.
الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، رغم كونها جيدة، تواجه عددًا من العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم ملموس، اذ تبرز الحاجة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن معالجة مشكلة البطالة، حيث إنها لا تقع على عاتق جهة واحدة بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ومن الضروري إدراك أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودًا متضافرة وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة في ضوء التحديات المتعلقة بالعمالة الوافدة وتصاريح العمل، وتوجد فجوة معلوماتية تتعلق بحجم العمالة الوافدة وتعريفها بشكل دقيق، مما يعقد من عملية وضع سياسات فعالة للتصدي للبطالة.
الأردن، بصفته دولة تسعى جاهدة لتحسين وضعها الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمواطنيها، يجد نفسه أمام تحديات عديدة في هذا السياق، ومن بين هذه التحديات تعدد المرجعيات والجهات المعنية بموضوع البطالة والتدريب المهني والتقني، وهو ما يتطلب إعادة النظر في آليات العمل وتحسين التنسيق بينها، لذلك تكمن أهمية التعليم المهني والتقني كأداة فعالة في مكافحة البطالة في قدرته على توفير المهارات اللازمة لسوق العمل، ولكن تبقى المعضلة في نقص المدارس والمدربين المختصين بهذا المجال.
إضافةً إلى ذلك، فإن مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر عنصرًا حاسمًا في عملية التنمية الاقتصادية، وهناك حاجة ماسة إلى رفع نسبة هذه المشاركة، فالحكومة الأردنية، من جانبها، بدأت تأخذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، بما في ذلك ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم اعتباراً من عام 2025، وهو ما يعكس إدراكًا لأهمية تحسين الظروف المعيشية للعمال وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في سوق العمل.
وهذه الخطوة تسعى لإيجاد توازن بين تكلفة المعيشة والأجور، مما يمكن أن يساهم في جعل العمل في الأردن أكثر جاذبية للمواطنين، بما في ذلك النساء والشباب، ويساعد على معالجة مشكلة البطالة من جذورها.
على الرغم من هذه الجهود، يظل الطريق طويلاً أمام الأردن للتغلب على تحدي البطالة بشكل كامل، ومن الضروري تطوير استراتيجيات شاملة تركز على الابتكار وتعزيز القطاعات الواعدة التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
كما أن دور التعليم، بما في ذلك التعليم المهني والتقني، يعد حيوياً في إعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية. في النهاية، يجب أن يكون هناك إدراك مشترك بأن معالجة مشكلة البطالة في الأردن لا يقتصر فقط على إيجاد الوظائف، بل يتعدى ذلك إلى ضرورة تحسين جودة هذه الوظائف وضمان العدالة في توزيع الفرص، خاصة إن العمل على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمشكلة البطالة يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية، بما يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.
فقط من خلال هذا التعاون المتكامل يمكن تحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل يتميز بالنمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص عمل كريمة لجميع المواطنين.

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