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المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

3/23/2024 11:49:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ليس نحن العرب فقط، وإنما كل غير يهودي، منذ الأزل إلى يوم الدين، هو ((حيوان)) وخادم لليهود، بمشيئة إلهية، وهدف مشروع للقتل. وليس من المفاجئ أن يفعل الصهاينة ما يفعلون الآن في غزة وما فعلوه كل الوقت، لقد تصرفوا –ويتصرفون- من المنطلقات التي جيّش بها مؤسسو الصهيونية –العلمانيون- اليهود جيش الغزو، واستخدموها -بالتحديد لأنها متجذرة في التعاليم المقدسة، ولأنها المشترك العقائدي للاهوت اليهودي الذي يسهل التجنيد به كبيان تحشيد جاهز.
((الأغيار، الغوييم، الجنتايل، هم باقي البشرية من غير اليهود، من أي عقيدة أو جنس أو دين. وتتكرر هذه الصفة بكثافة في النصوص الدينية اليهودية، التلمود بشكل خاص، دائمًا لإبراز الفارق بين اليهودي و))الغوي)) (مفرد غوييم)، وتفصيل طريقة تعامل اليهودي معه بطريقة مختلفة عن تعامله مع يهودي. وبالإجمال، ثمة نوعان من ((الأخلاق)) –أخلاق خاصة بالتعاملات بين اليهود، و))أخلاق)) خاصة بمعاملة الغوييم. وما هو غير أخلاقي بين اليهود، كثيرًا ما يكون مطلق الأخلاقية تجاه الأغيار، وكان من سوء طالع الفلسطينيين أن يُختزل فيهم ((الغوييم)) ليكونوا موضوع التطبيق البراغماتي المثالي لتجسيد كل تعريفات ووصايا اللاهوت التلمودي، في شكل الاستعمار الاستيطاني الإبادي الصهيوني في فلسطين، منذ الصياغة النظرية للصهيونية، وحتى الإبادة الجماعية في غزة.
في العام 1543، كتب الباحث والمصلح الألماني المسيحي، مارتن لوثرMartin Luther، مقالة طويلة بعنوان ((عن اليهود وأكاذيبهم))، وكان مما كتب فيها: ((ألا يقول تلمودهم، وألا يكتب حاخاماتهم أنه لا حرج في القتل إذا قتل اليهودي غير اليهودي، لكنها خطيئة إذا قتل أخاه في إسرائيل؟ وأنه لا خطيئة في ألا يبر اليهودي بقسمه لغير اليهودي، وأنَّ نهب غير اليهودي وسرقته، كما يفعل اليهود بالربا، ليست أقل من طقس مقدس؟ إنهم يعتقدون أنهم لا يمكن أن يكونا قساة علينا ولا مخطئين في حقنا، لأنهم قديسون نبيلون ومختونون، في حين أننا نحن أغيار ملعونون؛ لأنهم سادة العالم، ونحن خدم لهم... نعم، مواشيهم...)).
وأكد لوثر: ((إذا اعتقد أحد أن ما أقوله أكثر من اللازم، فإنني لا أقول الكثير، وإنما القليل جداً. لأنني أرى في كتاباتهم كيف يلعنوننا نحن الأغيار، ويتمنّون لنا جميعاً الشر في مدارسهم وصلواتهم)).
وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2010، بعد نحو 480 عامًا، كتب مارتين بيرتس، في صحيفة ((ذا نيو ريببلك)) مقتبسًا الحاخام اليهودي، عوفيديا يوسف، في خطبته الأسبوعية ليلة السبت السابقة، متحدثًا عن القوانين المتعلقة بالأعمال التي يُسمح لغير اليهود بالقيام بها يوم السبت:
(بداية الاقتباس) قال يوسف: ((لقد ولد الغوييم فقط لخدمتنا. من دون ذلك، ليس لهم مكان في العالم –(إنهم هنا) فقط لخدمة شعب إسرائيل)).
وفقًا ليوسف، فإن حياة غير اليهود في إسرائيل يحفظها الله حتى يمنع الخسائر التي تلحق باليهود.‏ وقال يوسف: ‏))في إسرائيل، ليس للموت سلطان عليهم.. مع غير اليهود، سيكونون مثل أي شخص آخر –سيتوجب أن يموتوا. لكن (الله) يمنحهم طول العمر. لماذا؟ تخيلوا أن يموت حمار المرء، سوف يخسر ماله)).‏
((هذا (الحمار) خادمه... لهذا السبب يحصل (الحمار) على حياة طويلة، لكي يعمل جيدًا من أجل هذا اليهودي)). (انتهى الاقتباس)
في أيار (مايو) 2015، وكجزء من اتفاق الإئتلاف بين رئيس الوزراء آنذاك، بنيامين نتنياهو، وحزب ((البيت اليهودي))، تم تعيين النائب الحاخام إيلي بن دهان، نائبًا لوزير الدفاع. وبموجب منصبه الجديد، سيكون بن دهان ((مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الجيش، التي تدير الشؤون الحكومية في الضفة الغربية. وكان قد صرح في مقابلة إذاعية في العام 2013 متحدثًا عن الفلسطينيين: ((بالنسبة لي، هم حيوانات. إنهم ليسوا بشرًا)). كانت هذه هي عقيدة رئيس السلطة المسؤولة عن البنية التحتية في المنطقة (ج) في الضفة، ومنح تصاريح السفر ودخول الفلسطينيين إلى الكيان وخروجهم منه في الضفة وغزة. كانت وظيفته هي إدارة شؤون ((الحيوانات)) الفلسطينية، حسب عقيدته الإيمانية.
وفي تصريحه الشائن بعد عملية ((طوفان الأقصى)) في تشرين الأول ((أكتوبر))، قال يواف غالانت، وزير حرب الكيان: ((لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة. لا كهرباء، لا طعام، ولا وقود. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك)).
وفي بدايات حربها الإبادية على غزة، استدعت الحكومة الاستعمارية عزرا ياشين، البالغ من العمر 95 عاًما وأقدم جندي احتياط حي في حيش الكيان، ((من أجل التحدث إلى الجنود ورفع روحهم المعنوية))، كما قال حنانيا نفتالي، أحد مساعدي بنيامين نتنياهو. وقد أوصل ياشين عقيدة ((الدولة)) كما ينبغي في فيديو خاطب فيه الجنود. وقال ياشين، متحدثًا عن الفلسطينيين في غزة:
((اهزموهم واقضوا عليهم ولا تبقوا على أحد. اقضوا عليهم وعلى أهلهم وأمهاتهم وأطفالهم. هذه الحيوانات لا يجب أن تعيش اليوم. ليس لدينا أي سبب لعدم القيام بذلك... يجب على كل يهودي يحمل سلاحًا أن يخرج ويقتلهم. إذا كان لديك جار عربي، لا تنتظر، اذهب إلى منزله وأطلق النار عليه. هاجموهم ولا تنتظروا أن يشنوا غارات جوية علينا... نريد أن نغزو ليس كما كان في السابق. نريد أن ندخل وندمر كل شيء في طريقنا؛ ندمر المنازل وكل شيء آخر. بكل القوة، إبادة كاملة وغزو وتدمير)).
((كما ترون، سوف نشهد شيئًا لم نحلم به أبدًا. دعوهم يلقون القنابل عليهم ويمسحوهم من على وجه الأرض. كل النبوءات التي أرسلها الأنبياء توشك أن تتحقق)).
وفي لقاء تلفزيوني مع شبكة ((سكاي نيوز)) البريطانية في تشرين الأول (أكتوبر) سُئل دان غيلرمان، مندوب الكيان الصهيوني السابق في الأمم المتحدة، عن آلاف المدنيين المدنيين الذين قتلتهم حكومته وجلهم من الأطفال والنساء والمسنين. وقال غيلرمان: ((إنني مندهش من القلق المستمر الذي يظهره العالم، وكذلك المملكة المتحدة، تجاه الشعب الفلسطيني. في الواقع، هذه الحيوانات الفظيعة والمجردة من الإنسانية، ارتكبت أسوأ الفظائع التي شهدها عصرنا وأسوأ الفظائع التي عانى منها اليهود منذ المحرقة)).
هذه هي العقيدة التي ترشد كل أنواع الحكومات –من اليمين واليسار والوسط- التي حكمت المستعمرة الصهيونية في فلسطين المحتلة. وهذه هي الأصول العقائدية للمفردات التي سمعنا القادة الصهاينة يكررونها في رد فعلهم المسعور على عملية 7 تشرين الأول (أكتوبر). لم يكن العثور على المفردات للتعبير عن الكراهية تجاه الفلسطينيين صعبًا، لأنها في الحقيقة ((آيات)) مسطورة في مواد التلقين العقائدي لكل سكان المستعمرة. وكان مبعث الحقد الذي أخرج هؤلاء عن أطوارهم وأطلق شياطينهم هو أن عمل المقاومة عبث مع التفوقية العنصرية العقائدية التي رأوها مُعطى لا يخالطه الشك: كيف يمكن أن تتمكن ((حيوانات)) (ماشية، غوييم) أن تتغلب اليهود، الأعلى من البشر، الذين اختارهم الله؟ (فكرة عوفيديا يوسف عن ((الحمير)))
هذا هو نوع الإيمان الذي يجعل جنود الكيان يمارسون قتل الفلسطينيين بمتعة وبسهولة شرب الماء. إنه في الحقيقة أداء طقوسي لواجب إيماني يبعث على النشوة -نوع الرضا الذي يغمر المؤمن حين يؤدي فريضة دينية.
((حيوانات مجردة من الإنسانية)) مسؤول إسرائيلي يستغرب اهتمام العالم بالفلسطينيين (ultrasawt)

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