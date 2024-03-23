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صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

3/23/2024 11:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لافت للانتباه هذه الموضة السائدة هنا في الأردن، أي تصنيع أعداء وهميين، وحشد الداخل الأردني وتوتيره ضد هؤلاء وشد اعصاب المجتمع، نحو أعداء مستحدثين بدلاء عن الاصليين.
هذا امر نلمسه في حالات كثيرة، ولا أريد الدخول هنا في تفاصيل الأعداء الوهميين الذين تتم صناعتهم كل يوم، باعتبارهم الاولوية، وانهم المهدد الاساس للأردن.
الأعداء الوهميون هنا يتم تصنيعهم وتصنيفهم في الوعي االجمعي، من خلال عنونة بعضهم من داخل الأردن، او من جوار الأردن، والمؤسف ان هذا تضليل، لأننا امام عملية استبدال في الأعداء الاصليين، وهو تضليل يعتمد على ارهاق بصائر الناس بقضايا جانية.
إذا كانت هناك مهددات حقيقية للأردن فهي اولا الاحتلال الاسرائيلي، من خلال ما يفعله في فلسطين، ومشروعه الاستراتيجي تجاه الأردن، وهذا عدو حقيقي لا يؤمن جانبه، مهما قيل من كلام براغماتي يراد عبره ادامة نظرية استحالة معاداة اسرائيل، وكلفتها محليا واقليميا ودوليا، وادامة مهادنته بكل الوسائل تحت عناوين مختلفة، تقول ان اسرائيل اقوى، والولايات المتحدة تدعمها، اضافة الى ما يستجد من كلام حول تغيرات في خريطة الشرق الاوسط، قد تؤدي الى تمدد اسرائيل سياسيا، وتحت عنوان يقول لماذا نخرج من لعبة الصياغة، فرقاً في الحسابات.
المهددات الثانية، تنبع من قضايا داخلية، تتعلق بالوضع الاقتصادي، وتماسك البنية الاجتماعية، والتطلعات المختلفة، وما يرتبط بأهم ملفات مثل الفقر والبطالة وسيادة القانون والعدالة وحقوق الانسان والتنمية، وغير ذلك من قضايا توجب اعادة المعالجة بشكل مختلف، خصوصا، ان الاستفادة من الازمات الاقليمية وازمات الجوار لتصنيع الأعداء الوهميين، من اجل الملفات الاكثر اهمية، او اطفاء المطالبات حولها، امر مفيد مؤقتا وتكتيكياً، لكنه لا ينجح استراتيجيا، خصوصا، ان كثير من هذه القضايا تتضاعف كلفتها يوما بعد يوم، وكل استحقاق يتم تركه الآن، او التهوين منه، سيعود الينا بفوائد مضاعفة خلال السنين القليلة المقبلة، ولن يتبدد كما يتوقع البعض، وعودة الاستحقاق في وقت متأخر مكلفة وشائكة جدا.
هذا الكلام لا يعني عدم وجود أعداء او ازمات خارج العنوانين السابقين، لكن الاشارة هنا تنتقد عمليا المبالغة في تصنيع العداوات والاخطار وتركيزها تحت عناوين محلية او عربية او اقليمية، وكأنها الاساس، او باعتبارها الشغل الشاغل لنا، وكأن الاستبدال هنا، وسيلة للتهرب من قضايا اكثر اهمية، واكثر ضغطا وتهديدا لخواصر الأردن الاكثر حساسية وضعفا.
لا يمكن ان نعبر المرحلة المقبلة بذات الطريقة، اي الادارة اليومية لشؤون الداخل، وقد قيل مرارا من جانب المخلصين، انه يتوجب ابتكار ادارة مختلفة، بدلا من حالة الادارة بالمياومة، فهذه ادارة تصلح لظرف استثنائي، لكنها لا تصلح على المدى البعيد، حتى لانصحو في وقت متأخر، وقد تضخمت كل الملفات بشكل يستحيل التعامل معها، او الاقتراب منها.
نحن بحاجة الى وصفات حل مختلفة، وبحاجة ايضا للاستماع الى أصوات يتم تجاهلها حاليا، وهي أصوات لايمكن التشكيك في نقاء معدنها، ولا وطنيتها ايضا، ولا صدقية دوافعها.

MENAFN23032024000072011014ID1108014070

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