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بلدية معاذ بن جبل.. برامج تستهدف الشباب وتخفف من البطالة

3/23/2024 11:48:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- يعول العديد من الناشطين والمتابعين على البرامج التي تعمل بلدية معاذ بن جبل على استقطابها في اللواء، مشيرين إلى أنها تعمل على تشغيل العشرات من الشباب والشابات في المنطقة، وتخفف من انتشار الفقر والبطالة بينهم، وستعمل على تحسين البنية التحتية في المنطقة لتقديم الخدمات الأفضل.
ويؤكد هؤلاء، إن إقامة المشاريع المختلفة من شأنه خدمة أبناء اللواء عبر توفير فرص عمل، وتشكيل قيمة مضافة للمجتمع المحيط والحد من الفقر إذ أطلقت منظمة العمل الدولية، برنامج العمالة المكثفة في بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل، بدعم من الحكومة الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
ووقعت المنظمة بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، اتفاقيات مع بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل، لإطلاق برنامج العمالة المكثفة في البلديتين، ضمن المرحلة الثانية من "مشروع العمالة المكثفة واللائقة في الأردن"، الممول من وزارة الخارجية الإيطالية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء فورية للاجئين والمجتمعات الهشة في المنطقة، وتوفير أكثر من 5000 يوم عمل أخضر.
وقال رئيس بلدية معاذ بن جبل، إن البلدية ستعمل على تعزيز السياحة البيئية عبر إعادة تأهيل البنية التحتية السياحية على مدى 5 أشهر، إذ سينفذ عمال أردنيون ولاجئون سوريون أنشطة خضراء مختلفة، بما في ذلك زراعة 1000 شجرة، وتركيب مقاعد إسمنتية ومظلات، وطلاء مبان تراثية، وبناء جدران حجرية على طول المسارات السياحية.
وتابع: كما ستنفذ البلدية، عبر الاتفاقية أنظمة زراعة مائية وتوفير فرص عمل خضراء قصيرة المدى للأردنيين واللاجئين السوريين، وكذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تأهيل للأراضي، وتركيب هياكل فولاذية للبيوت الزجاجية، وتركيب أنظمة ري، وزراعة 16400 شتلة.
وقال أسامة كنعان من وزارة الإدارة المحلية، "نحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمجتمعات الهشة في الأردن، عبر الجهود التعاونية مع منظمة العمل الدولية والبلديات المحلية، لتمكين الأفراد وبناء سبل العيش المستدامة لهم."
وأكدت مديرة المشروع في منظمة العمل الدولية، آية كساسبة، أهمية هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر والشامل لتمكين المجتمعات الهشة.
وأضافت "تمثل هذه المشاريع نهجا تحويليا للتنمية المستدامة عبر الاستثمار في المبادرات الخضراء وخلق فرص العمل، ونحن نعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية والبيئية في الأردن، وبدعم من الحكومة الإيطالية."
وأكد الشاب العشريني محمد البشتاوي، على أهمية التشبيك مع الجهات المانحة و البحث عن إقامة وتنفيذ العديد من البرامج التي تعمل على تشغيل الشباب وتعزيز إيرادات البلدية وتوفير فرص عمل لهم، وتحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم اقتصاديا، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المهن لكل كشك بما يتناسب واحتياجات زوار المنطقة، بحيث يكون هناك تنوع لطبيعة عمل الأكشاك.
كما أكدت الشابة علياء الأحمد من سكان منطقة الشونة الشمالية، أن تلك البرامج فرصة ذهبية لهم وخصوصا انها لا تملك خبرة، ومن شروط التقديم لتلك البرامج ان لا يكون لديها الخبرة مما سيعمل ذلك على تعزيز مهارات الشباب، وتحسين مستواهم العملي.
كما أكد الشاب علي التلاوي خريج هندسة زراعية، من حوالي 3 سنوات وفي كل مرة يتقدم لوظيفة عمل يطلب منه خبرة، مؤكدا على أن تلك البرامج ستوفر لهم العديد من الطموحات، والأحلام كما انها، ستحسن من خبرتهم العملية والعلمية ومن المستوى المادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها أهالي لواء الغور الشمالي.
ومن الجدير، بالذكر أن بلدية معاذ بن جبل من أكبر بلديات لواء الغور الشمالي، ويبلغ عدد سكان البلدية حوالي 70 ألف نسمة، وتتميز حدود مناطق البلدية بأنها منطقة زراعية وسياحية وبحاجة إلى مشاريع وبرامج لتحسين المنطقة.

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