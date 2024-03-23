Sunday, 24 March 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرك: البرية توفر لمئات الأسر احتياجاتها من الأعشاب العطرية

3/23/2024 11:48:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – في مثل هذا الوقت من العام، ومع مستهل موسم الربيع، يجد العديد من الأسر في محافظة الكرك، خاصة القاطنين في البلدات والقرى، بهذا الموسم، فرصة لجمع حاجتها السنوية من الأعشاب البرية، كالزعتر والبابونج والقيسوم، وغيرها من الأعشاب المستخدمة في طبخ الطعام أو العلاج الشعبي.
وتعتبر عملية جمع الأعشاب البرية خاصة العطرية من براري المحافظة، واحدة من العادات المهمة التي تنفذها أسر من المحافظة في الربيع، إذ يقومون بجمع أعشاب كالزعتر والبابونج والجعدة وغيرها من النباتات العطرية الأخرى كالحندقوق وهي إحدى أهم مكونات صناعة السمن البلدي بالمحافظة إذ تستخدم في خلطات تصنيعه.
وساهمت الأمطار الأخيرة التي هطلت على المحافظة بانتعاش موسم النباتات العطرية وإطالته ووفرة إنتاجها، وخصوصا في مناطق غربي المحافظة
ويؤكد أهال أن عملية جمع الزعتر البري والبابونج وغيرها من النباتات البرية، بخاصة التي تعتبر جزءا من غذاء العديد من الأسر، كما هو الحال مع الخبيزة والجعدة والفيتة، تعتبر طقسا ضروريا في مثل هذا الوقت من كل عام لأسر في المحافظة.
وخلال هذا الوقت من أيام الربيع، تتجول أسر في جبال وأودية المحافظة، مستغلة توفر نبتتي الزعتر والبابونج البريتين، واللتين تنموان في منتصف الربيع، فتقوم بتجميع الزعتر والبابونج ليكونا جزءا من مؤونتها المنزلية وجزءا من علاجاتها وأدويتها، كما هو معروف لدى أهالي المحافظة.
تؤكد خديجة علوان من سكان بلدة عينون جنوبي المحافظة، أن مئات الأسر تقوم دائما بالاستفادة مما تجود به الطبيعة على الإنسان، من النباتات المختلفة، والتي يحتاجها المواطن، وخصوصا تلك التي توفر جزءا من الغذاء الدائم على المائدة، كالزعتر وغيره من النباتات، بالإضافة لتلك التي يستخدمها بعلاجه كالبابونج البري، والجعدة وهي من أكثر الأعشاب التي يجري التقاطها سنويا خلال هذه الفترة من العام.
وأشارت إلى أن عملية تجميع هذه النباتات تتم سنويا على نحو جماعي، إذ تشاهد مئات الأسر تتجول فوق التلال وفي الأودية لجمع ما تحتاجه من أعشاب برية، تكون جزءا من مخزونها المنزلي، مؤكدة أنها وأسرتها نادرا ما كانت تشتري البابونج والزعتر من السوق، لأنها كانت تجمعه من البرية والتي يوجد فيها بشكل دائم.
ويؤكد الناشط البيئي رائد الضمور، أن مختلف مناطق المحافظة تشهد تنوعا حيويا كبيرا بالحياة البرية، لافتا إلى أن العديد من المواقع بالكرك تشهد انتعاشا للحياة البرية ونمو الأعشاب البرية التي يحتاجها المواطنون في الغذاء والدواء وصناعة الجميد والسمن البلدي.
ولفت إلى إن هناك مناطق بتوجه الناس إليها كل موسم لجمع الأعشاب البرية وخصوصا مناطق وادي بن حماد وعي والعينا والمناطق الشرقية وغابة اليوبيل.
وقال أحمد المحادين وهو أحد مربي الماشية أن العام الحالي يشهد إنبات كميات كبيرة من الأعشاب البرية والنباتات العطرية التي بجمعها المواطنون كل عام. لافتا إلى أن الأمطار الأخيرة أسهمت في إطالة عمر هذه النباتات وتوفرها لفترة طويلة من الموسم.
وبين أن الكثير من المواطنين أيضا يجمعون الأعشاب البرية مثل الزعتر والبابونج والجعدة وغيرها من النباتات في مثل هذا الوقت حيث موسم الربيع، ويبيعونها للتجار ما يوفر دخلا لهم، مؤكدا أن طعم تلك النباتات أفضل من تلك التي يتم زراعتها.
ويؤكد مدير زراعة الكرك مصباح الطراونة، أن المحافظة شهدت هذا العام تساقطا جيدا للأمطار، وخصوصا مع الأمطار الأخيرة التي ساهمت بنمو أنواع الأعشاب وبشكل كبير وعلى امتداد مختلف مناطق المحافظة، وخصوصا الأعشاب التي اعتاد المواطنون تجميعها سنويا.
وبين أن كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين في محافظة الكرك والتي بلغت 30 ملم بالمتوسط ستسهم في دعم الموسم الزراعي وذلك من خلال زيادة مخزون الرطوبة بالتربة بالنسبة للمحاصيل الصيفية مثل البقوليات "العدس والحمص والكرسنة"، وأيضا المحاصيل الحقلية التي زرعت متأخرة بالمناطق الغربية من المحافظة، وستساهم هذه الأمطار بالشحن الجوفي وزيادة مستوى السدود مثل سد الموجب وسد اللجون، وأيضا زيادة حصة المخزون المائي الآتي من الحصاد المائي في الآبار المنزلية.
ولفت إلى أن الأمطار ستسهم بإطالة أعمار نباتات المراعي الطبيعية والأعشاب البرية التي ستدعم فاتورة الأعلاف بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية، وأيضا دعم كافة الأشجار المثمرة مثل الزيتون واللوزيات والعنب.
وأشار إلى أن كميات الأمطار بلغت حتى أمس بالكرك 161 ملم، والمزار الجنوبي 204 ملم، والقصر 215 ملم، وفقوع 194 ملم، والغوير 157 ملم، والقطرانة 62 ملم. من معدل هطل سنوي يبلغ بالمحافظة 350 ملم.

MENAFN23032024000072011014ID1108014068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث